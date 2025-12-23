Степашин о Гусеве: «Везде говорим о том, чтобы дать шанс отечественным футболистам и тренерам. Вот мы в «Динамо» и даем»

Сергей Степашин: Гусев – воспитанник «Динамо», надо дать ему шанс.

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера команды до завершения этого сезона РПЛ .

– А почему вы остановились на Гусеве?

– Валерий Карпин ушел. Все остальные, что называется, заняты. Это свой человек, проверенный.

Он при Карпине был старшим помощником, по сути дела, знает команду, знает футбол. Наш воспитанник, достаточно молодой, надо дать шанс.

Мы же везде говорим о том, что дайте шанс отечественным футболистам и отечественным тренерам. Вот мы и даем.

– Как Гусев воспринял назначение?

– Он хотел.

Хотя, вы помните, когда я сказал, что надо выиграть все четыре матча, тогда сто процентов будет главным тренером, он понимал, что не все получилось, особенно в Грозном [против «Ахмата», 1:2].

Но шансы на титул есть. У нас осталось три-четыре матча, и мы можем взять Кубок. Я рассчитываю, что кубок – это одна из главных задач, которая сегодня стоит перед «Динамо ».

Перед советом директоров и перед руководством клуба, в том числе, – сказал Сергей Степашин.