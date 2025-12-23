  • Спортс
  ЭСК может провести дополнительную проверку двух матчей «Торпедо». Судьи признались, что им заплатили («Матч ТВ»)
4

ЭСК может провести дополнительную проверку двух матчей «Торпедо». Судьи признались, что им заплатили («Матч ТВ»)

Может быть проведена дополнительная проверка двух матчей «Торпедо».

ЭСК РФС может провести дополнительную экспертизу по двум матчам «Торпедо» в Первой лиге.

Ранее арбитр Егор Егоров признался, что получил 1,5 миллиона рублей от руководителя московского клуба за матч против тульского «Арсенала» (1:0). Также судья Юрий Карпов признал, что получил 600 тысяч рублей от Торпедо за матч против «Енисея» (1:0).

«Запросы от органов следствия по оценке судейства игр «Арсенал» – «Торпедо» и «Енисей» – «Торпедо» в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) не поступали.

Игры могли быть выиграны вследствие реализации игровых моментов, а не подсуживания.

Но ЭСК в рамках вновь открывшихся обстоятельств, скорее всего, проведет дополнительную экспертизу матчей», – сообщил источник «Матч ТВ».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
ЭСК РФС
