Зампред Госдумы Жуков о «Спартаке» после 0:4: «Литвинов снова вне старта – странные отговорки про травму, которой нет. Мало кто понимает, почему Дуарте вытеснил Джикию»
Александр Жуков недоволен работой Гильермо Абаскаля в матче с «Крыльями Советов».
«Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ со счетом 0:4.
«Литвинов снова вне старта – очень странные отговорки, связанные с травмой, которой нет.
Очень большие вопросы вызывает Дуарте. Мало кто понимает, почему этот человек вытеснил из состава Джикию. Да, было бы два левоногих защитника, вместе с Бабичем, но это менее значительно, чем авторитет и надежность такого важного игрока и человека, как Георгий. Плюс непонятно, почему не играет Зиньковский. Видно, что Мозес не в форме.
Масса вопросов... Но главный из них – у команды в целом не выстроена игра. Дело даже не в составе, может быть ротация, но второй тайм команда полностью проиграла, ничего не предприняла.
Думаю, матч с ЦСКА будет решающим экзаменом для Абаскаля. Хотя после таких поражений, мне кажется, тренер сам может подумать о своей дальнейшей судьбе», – сказал заместитель председателя Госдумы и болельщик «Спартака».
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он беспокоится о ротации с спартаке:)