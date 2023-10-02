Зампред Госдумы Жуков о «Спартаке» после 0:4: «Литвинов снова вне старта – странные отговорки про травму, которой нет. Мало кто понимает, почему Дуарте вытеснил Джикию»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Жуков Государственная дума Виктор Мозес Георгий Джикия Антон Зиньковский Срджан Бабич Алексис Дуарте Спорт-Экспресс Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Жуков недоволен работой Гильермо Абаскаля в матче с «Крыльями Советов».

«Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ со счетом 0:4.

«Литвинов снова вне старта – очень странные отговорки, связанные с травмой, которой нет.

Очень большие вопросы вызывает Дуарте. Мало кто понимает, почему этот человек вытеснил из состава Джикию. Да, было бы два левоногих защитника, вместе с Бабичем, но это менее значительно, чем авторитет и надежность такого важного игрока и человека, как Георгий. Плюс непонятно, почему не играет Зиньковский. Видно, что Мозес не в форме.

Масса вопросов... Но главный из них – у команды в целом не выстроена игра. Дело даже не в составе, может быть ротация, но второй тайм команда полностью проиграла, ничего не предприняла.

Думаю, матч с ЦСКА будет решающим экзаменом для Абаскаля. Хотя после таких поражений, мне кажется, тренер сам может подумать о своей дальнейшей судьбе», – сказал заместитель председателя Госдумы и болельщик «Спартака».

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6 комментариев

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Красная стрела
Ну если думцы подключились, считай участь решена.
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Ебздрогыч
Так, депутатов опросили, на очереди таксисты - они еще более компетентны
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Смари Муха
хех, вот откуда у Спартака корни идут.
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Theodor Herzl
Ага, давайте ещё депутаты будут состав определять. Последние, у кого что-то спрашивать надо вообще на любую тему
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Алекс 777
Ответ Красная стрела
Ну если думцы подключились, считай участь решена.
это какой то сюр, депутат рассуждает о РОТАЦИИ... нет не на фронте, нет он не переживает, что бы мобилизованные в отпуск сходили, подлечились.
он беспокоится о ротации с спартаке:)
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