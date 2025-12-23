Мартинес о том, забьет ли Роналду 1000 голов за карьеру: «Не думаю, что это его цель. Секрет Криштиану – быть лучшим сегодня и наслаждаться каждым днем»

Роберто Мартинес оценил шансы Криштиану Роналду забить 1000 голов в карьере.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил шансы Криштиану Роналду забить 1000 голов в карьере.

– Роналду уже забил 955 голов (954 – Спортс’‘). Достигнет ли он отметки в 1000 мячей?

– Криштиану находится на отличном этапе карьеры. И он достиг этого, потому что живет настоящим моментом.

Когда он говорит о целях, то избегает долгосрочного планирования: достичь 1000 игр, сыграть определенное количество матчей...

Его секрет в том, чтобы быть лучшим сегодня и наслаждаться каждым днем.

Эта цифра [по числу голов] станет следствием того, когда он решит завершить карьеру. Но не думаю, что это его цель, – сказал Роберто Мартинес.