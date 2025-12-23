Долги «Ростова» – около 1,5 млрд рублей, заявил гендиректор: «Принята дорожная карта по реструктуризации. Мы двигаемся в нужном направлении»

Долги «Ростова» составляют около 1,5 миллиарда рублей.

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров прокомментировал ситуацию с долгами команды.

Ранее появилась информация , что долг клуба составляет 4-5 миллиардов рублей.

– Нет таких долгов. Их просто в нашей природе не существует и никогда в финансово-хозяйственной деятельности не было.

– Судя по отчетности РФС, долг «Ростова» год назад был 1,5 млрд рублей.

– Сейчас так и есть. Задолженность крутится вокруг этой цифры.

Причем сейчас речь идет о том, что принята дорожная карта по реструктуризации долгов. Каким образом – пока не могу говорить.

Но в ближайшие три месяца все это документально будет подтверждено, процедура завершится. В результате задолженность резко снизится.

– Получается, у клуба глобальных проблем нет?

– Все хорошо. Очень много работы проделано – мы двигаемся в нужном направлении.

Более того, я разговаривал с представителями Российского футбольного союза, еще раз подтвердив все наши намерения.

Рассказал о дорожной карте, которая у нас есть. Так что мы двигаемся в правильном направлении, чтобы получить лицензию весной будущего года, – сказал Игорь Гончаров.