Долги «Ростова» – около 1,5 млрд рублей, заявил гендиректор: «Принята дорожная карта по реструктуризации. Мы двигаемся в нужном направлении»
Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров прокомментировал ситуацию с долгами команды.
Ранее появилась информация, что долг клуба составляет 4-5 миллиардов рублей.
– Нет таких долгов. Их просто в нашей природе не существует и никогда в финансово-хозяйственной деятельности не было.
– Судя по отчетности РФС, долг «Ростова» год назад был 1,5 млрд рублей.
– Сейчас так и есть. Задолженность крутится вокруг этой цифры.
Причем сейчас речь идет о том, что принята дорожная карта по реструктуризации долгов. Каким образом – пока не могу говорить.
Но в ближайшие три месяца все это документально будет подтверждено, процедура завершится. В результате задолженность резко снизится.
– Получается, у клуба глобальных проблем нет?
– Все хорошо. Очень много работы проделано – мы двигаемся в нужном направлении.
Более того, я разговаривал с представителями Российского футбольного союза, еще раз подтвердив все наши намерения.
Рассказал о дорожной карте, которая у нас есть. Так что мы двигаемся в правильном направлении, чтобы получить лицензию весной будущего года, – сказал Игорь Гончаров.