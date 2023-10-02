Тухель о «Копенгагене»: «В прошлом сезоне они не проиграли дома «Сити», «Дортмунду» и «Севилье». ЛЧ – самый сложный клубный турнир в мире»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о матче с «Копенгагеном».
Команды встретятся во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Дании завтра, 3 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.
«Я испытываю огромное уважение к каждому сопернику в Лиге чемпионов. Это самое сложное клубное соревнование в мире.
«Копенгаген» в прошлом сезоне Лиги чемпионов не проиграл ни одного домашнего матча против «Манчестер Сити», «Дортмунда» и «Севильи».
Стимул есть. Занять первое место [в группе] – это важно», – сказал Тухель.
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14 августа 2020: мчк - Бавария - 2:8
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мюнхен - боруссия м 0-5
мюнхен - вольсфбург 1-5
мюнхен-айнтрахт 1-5
мюнхен-реал 0-4
мюнхен-хоффенхайм 1-4
мюнхен-сити 0-3
мюнхен-псж 0-3
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