Тухель о «Копенгагене»: «В прошлом сезоне они не проиграли дома «Сити», «Дортмунду» и «Севилье». ЛЧ – самый сложный клубный турнир в мире»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Томас Тухель Футбол

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о матче с «Копенгагеном».

Команды встретятся во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Дании завтра, 3 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

«Я испытываю огромное уважение к каждому сопернику в Лиге чемпионов. Это самое сложное клубное соревнование в мире.

«Копенгаген» в прошлом сезоне Лиги чемпионов не проиграл ни одного домашнего матча против «Манчестер Сити», «Дортмунда» и «Севильи».

Стимул есть. Занять первое место [в группе] – это важно», – сказал Тухель.

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16 комментариев

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Михо
Правильный настрой. Копенгаген это не Барса, просто не будет
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Борис Моисеев
Повезло Тухелю, что уточнил про "клубный" турнир. А так бы сейчас пришел Олег, написал бы про 22.12.22, 10,5 миллиардов зрителей и поставил на место этого глупца
+10
-3
+7
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Любезный Коссутий
Ответ Борис Моисеев
Повезло Тухелю, что уточнил про "клубный" турнир. А так бы сейчас пришел Олег, написал бы про 22.12.22, 10,5 миллиардов зрителей и поставил на место этого глупца
в дате ошибся ты, Олеже это как серпом по йайкам
+7
-1
+6
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Rick Sanchezz
Ответ Ansu Fati
20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0; 19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3; 2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6; 29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0; 21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4; 23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3; 28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1; 27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3, матч проходил в рамках Кубка Испании. 20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4. 🤫🤫🤫
Настрочил фану Баварии про Реал, потому что про Баварию так не получится 😂 👇

14 августа 2020: мчк - Бавария - 2:8
🤫🤫🤫
+8
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a2wai
Если Копенгагена боишься заявление на стол об увольнении клади и ищи новый клуб. Нулевый тренер, Бавария с ним только на дно уйдет.
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Александр Опёнышев
Ответ Rick Sanchezz
Настрочил фану Баварии про Реал, потому что про Баварию так не получится 😂 👇 14 августа 2020: мчк - Бавария - 2:8 🤫🤫🤫
мюнхен - газпром 0-4
мюнхен - боруссия м 0-5
мюнхен - вольсфбург 1-5
мюнхен-айнтрахт 1-5
мюнхен-реал 0-4
мюнхен-хоффенхайм 1-4
мюнхен-сити 0-3
мюнхен-псж 0-3
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Rick Sanchezz
Ответ Александр Опёнышев
мюнхен - газпром 0-4 мюнхен - боруссия м 0-5 мюнхен - вольсфбург 1-5 мюнхен-айнтрахт 1-5 мюнхен-реал 0-4 мюнхен-хоффенхайм 1-4 мюнхен-сити 0-3 мюнхен-псж 0-3
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Ansu Fati
Ответ Rick Sanchezz
Настрочил фану Баварии про Реал, потому что про Баварию так не получится 😂 👇 14 августа 2020: мчк - Бавария - 2:8 🤫🤫🤫
Не первый день на Спортс и встречал этого глopa на других ветках и в состоянии без твоих «советов» определиться кому и как отвечать😏
Если понадобится твой совет, я обязательно обращусь
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Ansu Fati
Ответ Rick Sanchezz
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Палата, школа, бла бла бла, заезжено)) не осилишь свое что-нибудь оригинальное придумать?
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Rick Sanchezz
Ответ Ansu Fati
Палата, школа, бла бла бла, заезжено)) не осилишь свое что-нибудь оригинальное придумать?
Поверь на слово, ты не хочешь этого))
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Александр Опёнышев
Ответ Rick Sanchezz
Поверь на слово, ты не хочешь этого))
Чеши ранец собирать, завтра на уроки
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Ansu Fati
Ответ Rick Sanchezz
Поверь на слово, ты не хочешь этого))
Ой ой ой))) вот это уже интересно, продолжай))
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Leon Betov
Ответ Борис Моисеев
Повезло Тухелю, что уточнил про "клубный" турнир. А так бы сейчас пришел Олег, написал бы про 22.12.22, 10,5 миллиардов зрителей и поставил на место этого глупца
"Олежа" этот раньше под ником "Марина Горячкина" сидел )
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