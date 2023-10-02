Тухель о «Копенгагене»: «В прошлом сезоне они не проиграли дома «Сити», «Дортмунду» и «Севилье». ЛЧ – самый сложный клубный турнир в мире»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о матче с «Копенгагеном».

Команды встретятся во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Дании завтра, 3 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Я испытываю огромное уважение к каждому сопернику в Лиге чемпионов. Это самое сложное клубное соревнование в мире.

« » в прошлом сезоне Лиги чемпионов не проиграл ни одного домашнего матча против «Манчестер Сити», «Дортмунда» и «Севильи».

Стимул есть. Занять первое место [в группе] – это важно», – сказал .

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