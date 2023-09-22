Де Лигта раздражает его положение в «Баварии». Защитник не выходит в старте больше месяца

Теги Бавария Манчестер Юнайтед бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Маттейс де Лигт Футбол

Недовольство Маттейса де Лигта своим положением в «Баварии» нарастает.

Как передает Daily Mail со ссылкой на Bild, защитника все больше раздражает то, что он не выходит в стартовом составе команды. С первой минуты он сыграл только в матче за Суперкубок Германии, в Бундеслиге 4 раза вышел на замену, а в Лиге чемпионов и вовсе провел всю игру против «Манчестер Юнайтед» в запасе.

Утверждается, что нидерландец постарался поскорее уехать со стадиона после игры с «МЮ» и не дал никаких комментариев, хотя обычно ведет себя дружелюбно по отношению к журналистам.

Подробно со статистикой де Лигта можно ознакомиться здесь.

Тухель недоволен де Лигтом – он медленно продвигает мяч, делает много поперечных передач и мало вертикальных. Боссы «Баварии» ценят защитника как бойца

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15 комментариев

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Дзмітрый Фарботка
Один хороший сезон в Аяксе.
Как защитник он дико привозной. В Юве умудрился 3 матча подряд привозить нелепые пенальти.
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+11
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Кокич
Обидно ему наверное сидеть под корейцем.
+3
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Итачи Учиха
Ответ Dima Lopatin
Я тоже не понимаю такой категоричности по отношению к нему
Слишком медленный и неповоротливый. Не просто так ЛВГ на ЧМ его на лавку сажал. Если условный Хуммельс в свои лучшие годы свои недостатки компенсировал выбором позиции и шикарным первым пасом, то у Де Лигта нет такого преимущества перед Кимом и Упомекано.
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José Capablanca
тухель....он такой
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Dima Lopatin
Я тоже не понимаю такой категоричности по отношению к нему
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Alex Slobodskikh
Неужели де Лихт настолько плох, учитывая что у него в конкурентах брат Магваера Упамекано
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Denis Pronin
Вот как оно бывает…(
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arlovski
неженка какой
на лавке тоже кому-то сидеть надо
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Leopold Stotch
Спортс столько новостей ни о чем печатает. Этот недоволен этим, тот- тем. Барселона лидирует в борьбе за того то. Что это значит?
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deadjoker
Как он умудряется проигрывать конкуренцию даже корейцу, хотя тот очень медленный для баварии.
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Ansu Fati
Ответ Кокич
Обидно ему наверное сидеть под корейцем.
Почему? Потому что у того обзор меньше?))
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QWertY
Ответ ZAPA
В МЮ за 100+ млн Тен Хааг заберет , только предложи
У Тен Хага он был топарем
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SLEVIN
Ответ ZAPA
В МЮ за 100+ млн Тен Хааг заберет , только предложи
мю он не нужен
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Борис Энгельгардт
Ответ SLEVIN
мю он не нужен
ну да, там место забито топчиками типа Линделёфа)
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