Де Лигта раздражает его положение в «Баварии». Защитник не выходит в старте больше месяца

Недовольство Маттейса де Лигта своим положением в «Баварии» нарастает.

Как передает Daily Mail со ссылкой на Bild, защитника все больше раздражает то, что он не выходит в стартовом составе команды. С первой минуты он сыграл только в матче за Суперкубок Германии, в Бундеслиге 4 раза вышел на замену, а в Лиге чемпионов и вовсе провел всю игру против « » в запасе.

Утверждается, что нидерландец постарался поскорее уехать со стадиона после игры с «МЮ» и не дал никаких комментариев, хотя обычно ведет себя дружелюбно по отношению к журналистам.

Подробно со статистикой де можно ознакомиться здесь.

Тухель недоволен де Лигтом – он медленно продвигает мяч, делает много поперечных передач и мало вертикальных. Боссы «Баварии» ценят защитника как бойца

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