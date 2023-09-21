Тухель о 4:3 с «МЮ»: «Заслуженная победа. Сделав счет 3:1, должны были убить игру»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Харри Кейн Футбол

Томас Тухель высказался после победы «Баварии» над «Манчестер Юнайтед» (4:3).

«Заслуженная победа. Любая победа в Лиге чемпионов – большое событие. Любая победа в матче с «Манчестер Юнайтед» – это большое событие. Мы не продемонстрировали тот ритм, который хотели. Сделав счет 3:1, мы должны были убить игру. Но на каждую неудачу мы хорошо реагировали».

Об игре Кейна

«Он играл в особой роли, находился в полупозиции. Мы просили его разворачиваться, отдавать передачи и искать скорость на флангах. Во втором тайме он был сильнее вовлечен в игру, как и вся команда, которая действовала более гибко.

У Кейна было несколько шансов, он ими воспользовался. А еще – забил очень важный пенальти, который позволил нам получить преимущество в два мяча сразу после пропущенного гола», – сказал главный тренер «Баварии».

«Я всех подвел». Жуткая ошибка Онана против «Баварии»

Шикарная перестрелка «Баварии» и «МЮ». 3:2, 4:2, 4:3 за 7 минут!

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7 комментариев

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Покерный Футбол
Ответ Aidos9419
Бавария отлично игралая кроме защиты и вратаря..но я удивляюсь реализации МЮ, из четырех моментов три гола, а в других матчах дай 10 шансов забили бы максимум 1-2 гола
Так 2 из них у Каземиро,а он ЛЧ уже прошёл вдоль и поперёк,вспомнил прошлое)
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Aidos9419
Бавария отлично игралая кроме защиты и вратаря..но я удивляюсь реализации МЮ, из четырех моментов три гола, а в других матчах дай 10 шансов забили бы максимум 1-2 гола
+5
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Evgen_Hazard
Но по настоящему убил игру Онана выйдя в старте)))
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DimaBayern
И Манчестер снова был у нас на крючке - добавил Тухель.
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Ложный Латераль
В Бавании явные проблемы с вратарём и правый защитник много косячил. А так было заметно, что они играют в половину своих возможностей. В нужный момент добавляли и забивали
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Iomov
Ответ Evgen_Hazard
Но по настоящему убил игру Онана выйдя в старте)))
Он должен оставаться оном, а она ононом!
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