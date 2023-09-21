Тухель о 4:3 с «МЮ»: «Заслуженная победа. Сделав счет 3:1, должны были убить игру»

Томас Тухель высказался после победы «Баварии» над «Манчестер Юнайтед» (4:3).

«Заслуженная победа. Любая победа в Лиге чемпионов – большое событие. Любая победа в матче с « » – это большое событие. Мы не продемонстрировали тот ритм, который хотели. Сделав счет 3:1, мы должны были убить игру. Но на каждую неудачу мы хорошо реагировали».

Об игре Кейна

«Он играл в особой роли, находился в полупозиции. Мы просили его разворачиваться, отдавать передачи и искать скорость на флангах. Во втором тайме он был сильнее вовлечен в игру, как и вся команда, которая действовала более гибко.

У Кейна было несколько шансов, он ими воспользовался. А еще – забил очень важный пенальти, который позволил нам получить преимущество в два мяча сразу после пропущенного гола», – сказал главный тренер «Баварии».

«Я всех подвел». Жуткая ошибка Онана против «Баварии»

Шикарная перестрелка «Баварии» и «МЮ». 3:2, 4:2, 4:3 за 7 минут!

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