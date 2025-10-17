  • Спортс
  Пол Мерсон: «Арсенал» легко выиграет АПЛ, если победит «Фулхэм»! Безумная глубина состава, невероятная команда. Сравним с «Ливерпулем»: сломаются ван Дейк или Салах – до свидания»
10

Пол Мерсон: «Арсенал» легко выиграет АПЛ, если победит «Фулхэм»! Безумная глубина состава, невероятная команда. Сравним с «Ливерпулем»: сломаются ван Дейк или Салах – до свидания»

Пол Мерсон считает, что от игры с «Фулхэмом» зависят шансы «Арсенала» на титул.

«Если ты «Арсенал», то именно такие матчи принесут тебе чемпионство. Я слишком часто видел, как «канониры» оступаются в таких играх. Три очка станут четким сигналом конкурентам о том, что выводы из прошлых ошибок сделаны.

В прошлом сезоне «Арсенал» стал вторым, проиграв «Вест Хэму», «Ньюкаслу» и «Фулхэму». Если «Арсенал» победит в воскресенье, то получится, что он обыграл все три команды, которые победили его в прошлом сезоне. То есть у него в кармане будут 9 очков, упущенные в прошлом сезоне!

Вообще говоря, я думаю, что если «Арсенал» выиграет этот матч, то легко заберет титул! У него невероятная команда и безумная глубина состава – по два хороших футболиста на каждую позицию.

Сравним с «Ливерпулем»: если ван Дейк получит травму – до свидания, если Гравенберх – до свидания, даже если Салах – до свидания. 

«Арсенал» кажется неудержимым. Если он будет так играть, его никто не остановит. Если бы он не проиграл «Ливерпулю», я бы думал: «Может ли кто-нибудь вообще обыграть его в этом сезоне?»

У «Арсенала» было самое тяжелое начало сезона, а он все равно лидирует в чемпионате!» – отметил экс-форвард лондонцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportskeeda
