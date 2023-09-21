Тухель о 4:3 с «МЮ»: «Бавария» играла лучше во втором тайме, чем в первом. Но проиграла второй, а первый – выиграла. Парадоксальная ситуация»
Томас Тухель высказался о победе над «Манчестер Юнайтед».
«Бавария» одержала победу со счетом 4:3 в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Немного парадоксальная ситуация. Мы играли лучше во втором тайме, чем в первом. Но проиграли по счету второй, а первый – выиграли.
Тем не менее, результат этого матча хорошо скажется на нашей уверенности и развитии, но еще над многими вещами предстоит поработать.
Мы представляем угрозу в каждом матче, создаем голевые моменты в каждой игре.
Однако мы были сдержаны в начале встречи, повезло, что не отстали в счете. Забитые мячи помогли получить немного уверенности.
Мы не довольны игрой на 100 процентов, впрочем, реакция на трудности, возникшие в матче, была очень хорошей», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.
Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch
все голы шальные, после отскоков и рикошетов, включая нелепую руку Эриксена
Бавария не впечатляет. Нагельсман хоть и терял очки в чемпионате, но у команды чувствовался запас, фундамент
Прошёлся в прошлом году по топам без шансов
С одной стороны, ошибки - это плохо и надо учитывать состав, но с другой стороны, сейчас начало сезона, то есть самое время отрабатывать какие-то сложные вещи.
Если он к февралю не успеет наладить, то дело плохо. Не если не тренировать (в смысле не использовать в матчах) эту систему, то она никогда и не натренируется.
К тому же посреди сезона вернётся Нойер, а это сразу даст буст этой игре в пас.
А так ошибки были, но ведь Бавария выиграла и главного соперника по группе.