Тухель о 4:3 с «МЮ»: «Бавария» играла лучше во втором тайме, чем в первом. Но проиграла второй, а первый – выиграла. Парадоксальная ситуация»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель высказался о победе над «Манчестер Юнайтед».

«Бавария» одержала победу со счетом 4:3 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Немного парадоксальная ситуация. Мы играли лучше во втором тайме, чем в первом. Но проиграли по счету второй, а первый – выиграли.

Тем не менее, результат этого матча хорошо скажется на нашей уверенности и развитии, но еще над многими вещами предстоит поработать.

Мы представляем угрозу в каждом матче, создаем голевые моменты в каждой игре. 

Однако мы были сдержаны в начале встречи, повезло, что не отстали в счете. Забитые мячи помогли получить немного уверенности.

Мы не довольны игрой на 100 процентов, впрочем, реакция на трудности, возникшие в матче, была очень хорошей», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

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15 комментариев

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kvn9
Парадоксальная ситуация, что ты не научил коллективной игре до сих пор, выходу из обороны комбинационному, а не на сплошном индивидуальном мастерстве, не запретил эти валидольные перепасовки между Упамекано-Кимом -Ульрайхом, может ты не в курсе, что это немножко не Нойер-Боатенг-Хуммельс. Да и на краях Лаймер и Дэвис, а не Лам и Алаба. Ответственности не научил, чтобы пасы пачками в ауты и в пустоту не отдавали, чтобы два гола из трёх сами себе не привозили.
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kaka10
Ответ Роман
За Баварией было интересно смотреть. Есть ещё над чем работать. Надеюсь в ЛЧ удачно выступит.
Не знаю, что тебе было интересно
все голы шальные, после отскоков и рикошетов, включая нелепую руку Эриксена

Бавария не впечатляет. Нагельсман хоть и терял очки в чемпионате, но у команды чувствовался запас, фундамент

Прошёлся в прошлом году по топам без шансов
+10
-4
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Роман
За Баварией было интересно смотреть. Есть ещё над чем работать. Надеюсь в ЛЧ удачно выступит.
+11
-6
+5
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gninnur esrever*
Видно, что обе команды сыроваты.
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Vinnipukh Vinni
Ответ kvn9
Парадоксальная ситуация, что ты не научил коллективной игре до сих пор, выходу из обороны комбинационному, а не на сплошном индивидуальном мастерстве, не запретил эти валидольные перепасовки между Упамекано-Кимом -Ульрайхом, может ты не в курсе, что это немножко не Нойер-Боатенг-Хуммельс. Да и на краях Лаймер и Дэвис, а не Лам и Алаба. Ответственности не научил, чтобы пасы пачками в ауты и в пустоту не отдавали, чтобы два гола из трёх сами себе не привозили.
Как он может запретить эти перепасовки, если он требует, чтобы они были? Его Боруссия, ПСЖ, Челси играли на основе тех же принципов.
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Заур Алиев
В обороне у Баварии твориться чёрт знает что, по ходу матча было ощущение что даже такой"мёртвый" МЮ может закатить пару голов, Упамекано жутко противоречивый защитник, он может почти весь матч отыграть надёжно, а потом в конце на ровном месте подарить сопернику пару голов. Баварии вообще свойственно отдавать складывающийся в её пользу матч, в центре поля не хватает мощи, надёжности, правый фланг в лице Лаймера сущий кошмар, первый тайм вообще провалил начисто, ни принять мяч, ни прострелить нормально, это и близко не уровень Баварии, нужно как то решать вопрос с этим флангом.
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Vinnipukh Vinni
Ответ eRo
о, теперь у нас уровень отмазок, что мы не проиграли первые 25 минут, и выиграли последние 10. отличный уровень.))) жаль, что счёт на табло за 90 пишут.
Вроде за 90 минут счёт тоже в пользу Баварии.
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eRo
Ответ Vinnipukh Vinni
Вроде за 90 минут счёт тоже в пользу Баварии.
я чёт глюкнул, прочитал Тен хаг) уровень отмазок то такой же)
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kvn9
Ответ Vinnipukh Vinni
Как он может запретить эти перепасовки, если он требует, чтобы они были? Его Боруссия, ПСЖ, Челси играли на основе тех же принципов.
Да знаю я (про запрет- это ирония, если что), но отталкиваться нужно от состава, к тому же они не приводят к пользе (так как не налажены дальнейшие действия), а только увеличивают риск потери прямо перед воротами.
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Vinnipukh Vinni
Ответ kvn9
Да знаю я (про запрет- это ирония, если что), но отталкиваться нужно от состава, к тому же они не приводят к пользе (так как не налажены дальнейшие действия), а только увеличивают риск потери прямо перед воротами.
На это можно двояко смотреть.
С одной стороны, ошибки - это плохо и надо учитывать состав, но с другой стороны, сейчас начало сезона, то есть самое время отрабатывать какие-то сложные вещи.
Если он к февралю не успеет наладить, то дело плохо. Не если не тренировать (в смысле не использовать в матчах) эту систему, то она никогда и не натренируется.
К тому же посреди сезона вернётся Нойер, а это сразу даст буст этой игре в пас.
А так ошибки были, но ведь Бавария выиграла и главного соперника по группе.
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kvn9
Ответ Vinnipukh Vinni
На это можно двояко смотреть. С одной стороны, ошибки - это плохо и надо учитывать состав, но с другой стороны, сейчас начало сезона, то есть самое время отрабатывать какие-то сложные вещи. Если он к февралю не успеет наладить, то дело плохо. Не если не тренировать (в смысле не использовать в матчах) эту систему, то она никогда и не натренируется. К тому же посреди сезона вернётся Нойер, а это сразу даст буст этой игре в пас. А так ошибки были, но ведь Бавария выиграла и главного соперника по группе.
Выиграла - это конечно хорошо, но тренироваться нужно на тренировках, что-то опробовать и наигрывать в обстановке матчей тоже можно, но не в Лиге же Чемпионов, да ещё, правильно говорите - с главным соперником по группе.
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