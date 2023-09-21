Тухель о 4:3 с «МЮ»: «Бавария» играла лучше во втором тайме, чем в первом. Но проиграла второй, а первый – выиграла. Парадоксальная ситуация»

Томас Тухель высказался о победе над «Манчестер Юнайтед».

« » одержала победу со счетом 4:3 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Немного парадоксальная ситуация. Мы играли лучше во втором тайме, чем в первом. Но проиграли по счету второй, а первый – выиграли.

Тем не менее, результат этого матча хорошо скажется на нашей уверенности и развитии, но еще над многими вещами предстоит поработать.

Мы представляем угрозу в каждом матче, создаем голевые моменты в каждой игре.

Однако мы были сдержаны в начале встречи, повезло, что не отстали в счете. Забитые мячи помогли получить немного уверенности.

Мы не довольны игрой на 100 процентов, впрочем, реакция на трудности, возникшие в матче, была очень хорошей», – сказал главный тренер «Баварии» .

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