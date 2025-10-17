«Барселона» следит за лучшим бомбардиром «Хоффенхайма» Аслани. Форвард сборной Косово говорил, что мечтает играть за «блауграну»
«Барселона» может приобрести Фисника Аслани.
Инсайдер Флориан Плеттенберг утверждает, что каталонцы следят за лучшим бомбардиром «Хоффенхайма» и знают, что летом его можно будет купить за определенную сумму, оговоренную в контракте игрока.
Выступающий за Косово уроженец Берлина несколько дней назад говорил в интервью Bild, что мечтает выступать за «блауграну». Сообщается, что он планирует переход в топовый европейский клуб.
В этом сезоне Аслани забил 4 гола в 6 матчах Бундеслиги. Подробно со статистикой 23-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
