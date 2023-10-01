Матч «Наполи» – «Реал» в ЛЧ будет судить француз Тюрпен

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Назначены судьи на матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Наполи» – «Реал Мадрид»: Клеман Тюрпен (Франция).

«Манчестер Юнайтед» – «Галатасарай»: Иван Кружльяк (Словакия).

«Интер» – «Бенфика»: Данни Маккели (Нидерланды).

«Ланс» – «Арсенал»: Марко Гуида (Италия).

«Копенгаген» – «Бавария»: Орель Гринфельд (Израиль).

«Унион» – «Брага»: Срджан Йованович (Сербия). 

«Ред Булл» – «Реал Сосьедад»: Бартош Франковски (Польша).

ПСВ – «Севилья»: Даниэле Орсато (Италия).

Все матчи пройдут 3 октября.

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13 комментариев

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vladosthebest
Один из самых адекватных арбитров
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<~Inter~>
главное, чтобы не англичанин судил Интер. Хватило уже странных действий от Оливера в прошлом матче Интера
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Grime Font
фанатам этих клубов повезло. Тюрпен в порядке.
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Мукунку хороший
Ответ <~Inter~>
главное, чтобы не англичанин судил Интер. Хватило уже странных действий от Оливера в прошлом матче Интера
Оливер это просто- мухомор шоу)
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Давид Agabekyan
Ответ <~Inter~>
главное, чтобы не англичанин судил Интер. Хватило уже странных действий от Оливера в прошлом матче Интера
При этом по английским меркам Оливер ещё топовый судья
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Жадан Александр
Ответ Бухгалтер2021
что ж победы,королевскому клубы
Рейтинг -878, как ты этого добился?..
+2
-1
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Денис Ширинов
Хороший судья и добрый
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Le Tallec
Где же судьи из Англии?))
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Wiley Fox
Мюнхенские евреи даже в Копенгаген со своим едут
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Михаил Дворников
Жаль, конечно, что Галимова или Безбородова не назначили в этот раз
Добавили бы перчинки в матчи
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Стахович
Хорошо что не Эвребе
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