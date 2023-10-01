Матч «Наполи» – «Реал» в ЛЧ будет судить француз Тюрпен
Назначены судьи на матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Наполи» – «Реал Мадрид»: Клеман Тюрпен (Франция).
«Манчестер Юнайтед» – «Галатасарай»: Иван Кружльяк (Словакия).
«Интер» – «Бенфика»: Данни Маккели (Нидерланды).
«Ланс» – «Арсенал»: Марко Гуида (Италия).
«Копенгаген» – «Бавария»: Орель Гринфельд (Израиль).
«Унион» – «Брага»: Срджан Йованович (Сербия).
«Ред Булл» – «Реал Сосьедад»: Бартош Франковски (Польша).
ПСВ – «Севилья»: Даниэле Орсато (Италия).
Все матчи пройдут 3 октября.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Добавили бы перчинки в матчи