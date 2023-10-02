Экс-арбитр Галлахер об ошибке ВАР в матче «Ливерпуля»: «Непонятно, почему не вмешался ассистент Инглэнда, специалист по офсайдам. Судьям не хватило концентрации»

Дермот Галлахер прокомментировал ошибку ВАР в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Матч 7-го тура АПЛ закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер «красных» забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».

PGMOL признал, что гол Диаса не был засчитан ошибочно. Сообщалось, что видеоассистент арбитра Даррен Инглэнд быстро посмотрел повтор этого эпизода, думая, что судьи на поле засчитали гол, после чего сказал главному судье Саймону Хуперу: «Проверка завершена». Хупер посчитал, что ВАР подтвердил положение вне игры.

«[Арбитрам] ВАР не хватило концентрации и рассудительности. Они не проверили решение полевых арбитров и основывались на том, что думали сами, а не на том, что им сказали.

Из-за этого игра возобновилась, и как только это произошло – ущерб был нанесен. Офсайд определяется на поле. Без ВАР все равно было бы положение вне игры.

ВАР существует, чтобы проверять каждый гол. [Судья] подумал, что гол был, и по какой-то причине понял, что он был засчитан. Затем он проверил, увидел, что все верно, и сказал, что проверка завершена.

Но с ним работал ассистент, специалист по оценке офсайдов. Непонятно, почему он не вмешался. Это не просто ошибка Даррена Инглэнда – рядом с ним находится коллега, который также должен был отметить это.

То, что произошло в субботу, меня шокировало. Это самый тяжелый рабочий день, который у меня когда-либо был – ты пытаешься объяснить людям, что произошло, но сомневаешься в этом, потому что находишься в другом месте», – сказал бывший судья .

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