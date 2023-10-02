Экс-арбитр Галлахер об ошибке ВАР в матче «Ливерпуля»: «Непонятно, почему не вмешался ассистент Инглэнда, специалист по офсайдам. Судьям не хватило концентрации»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Даррен Инглэнд Саймон Хупер Дермот Галлахер видеоповторы Луис Диас Футбол

Дермот Галлахер прокомментировал ошибку ВАР в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Матч 7-го тура АПЛ закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер «красных» Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».

PGMOL признал, что гол Диаса не был засчитан ошибочно. Сообщалось, что видеоассистент арбитра Даррен Инглэнд быстро посмотрел повтор этого эпизода, думая, что судьи на поле засчитали гол, после чего сказал главному судье Саймону Хуперу: «Проверка завершена». Хупер посчитал, что ВАР подтвердил положение вне игры.

«[Арбитрам] ВАР не хватило концентрации и рассудительности. Они не проверили решение полевых арбитров и основывались на том, что думали сами, а не на том, что им сказали.

Из-за этого игра возобновилась, и как только это произошло – ущерб был нанесен. Офсайд определяется на поле. Без ВАР все равно было бы положение вне игры.

ВАР существует, чтобы проверять каждый гол. [Судья] подумал, что гол был, и по какой-то причине понял, что он был засчитан. Затем он проверил, увидел, что все верно, и сказал, что проверка завершена.

Но с ним работал ассистент, специалист по оценке офсайдов. Непонятно, почему он не вмешался. Это не просто ошибка Даррена Инглэнда – рядом с ним находится коллега, который также должен был отметить это.

То, что произошло в субботу, меня шокировало. Это самый тяжелый рабочий день, который у меня когда-либо был – ты пытаешься объяснить людям, что произошло, но сомневаешься в этом, потому что находишься в другом месте», – сказал бывший судья АПЛ.

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6 комментариев

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Chiquita Banana
Скорее их родителям не хватило контрацепции
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tusiel
Комментариев от самого Инглэнда мы, конечно, не дождемся
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Vadiay
Да все понятно. За день до этого судили матчи в ОАЭ, там по-любому были представители Manchester Oilers, там и договорились с судьями о материальной помощи, на случай, если их после матча ТТХ-Ливерпуль отстранят от работы.
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bestvideox
Бред сумасшедшего, уже варом умудряются косячить.
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korablev
Потому что бомба заложена в самом протоколе вар. Мы смотрим футбол и видим, что на экране появляется надпись “Снеск оver”, то есть проверка завершена. Но мы не знаем - чем она завершена?
Через паузу появляется “No gol” или “Gol”, а иногда эта вторая надпись вообще не появляется.

Вот и здесь арбитр Вар сообщил судье в поле, что проверка завершена. И успокоился! А самое главное - чем она завершена - в самом протоколе на втором месте, хотя должно быть на первом. Сначала «Гол», а потом «Проверка завершена»
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Салауат Нуралиев
Сейчас на ветку прибежит манся и начнёт говорить что всё по делу😂😂😂
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