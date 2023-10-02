Жена Жоты с помощью эмодзи клоуна отреагировала на эпизод с 1-й желтой португальца в матче с «Тоттенхэмом». Она назвала игру «нечестной», перечеркнув эти слова

Жена Диогу Жоты раскритиковала судейство в матче с «Тоттенхэмом».

В матче 7-го тура АПЛ против « » (1:2) вышел на замену после перерыва. Форвард «Ливерпуля» был удален с поля на 69-й минуте, получил две желтых карточки за 2 минуты – в обоих эпизодах Жота фолил на .

Супруга португальца Рут Кардозу репостнула в социальных сетях видео эпизода, в котором Жота получил первую желтую карточку, добавив эмодзи клоуна.

Также девушка раскритиковала заявление PGMOL об ошибке ВАР, из-за которой не был засчитан гол вингера « » .

«Нечестная игра», – прокомментировала Кардозу, перечеркнув надпись красной линией.

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