Жена Жоты с помощью эмодзи клоуна отреагировала на эпизод с 1-й желтой португальца в матче с «Тоттенхэмом». Она назвала игру «нечестной», перечеркнув эти слова

Теги Ливерпуль судьи Тоттенхэм Саймон Хупер видеоповторы Диогу Жота соцсети девушки и спорт Луис Диас Дестини Удоджи Футбол

Жена Диогу Жоты раскритиковала судейство в матче с «Тоттенхэмом».

В матче 7-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:2) Жота вышел на замену после перерыва. Форвард «Ливерпуля» был удален с поля на 69-й минуте, получил две желтых карточки за 2 минуты – в обоих эпизодах Жота фолил на Дестини Удоджи.

Супруга португальца Рут Кардозу репостнула в социальных сетях видео эпизода, в котором Жота получил первую желтую карточку, добавив эмодзи клоуна.

Также девушка раскритиковала заявление PGMOL об ошибке ВАР, из-за которой не был засчитан гол вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса.

«Нечестная игра», – прокомментировала Кардозу, перечеркнув надпись красной линией.

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1 комментарий

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Zagashtok
Сказала как есть.
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