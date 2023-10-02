Жена Жоты с помощью эмодзи клоуна отреагировала на эпизод с 1-й желтой португальца в матче с «Тоттенхэмом». Она назвала игру «нечестной», перечеркнув эти слова
Жена Диогу Жоты раскритиковала судейство в матче с «Тоттенхэмом».
В матче 7-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:2) Жота вышел на замену после перерыва. Форвард «Ливерпуля» был удален с поля на 69-й минуте, получил две желтых карточки за 2 минуты – в обоих эпизодах Жота фолил на Дестини Удоджи.
Супруга португальца Рут Кардозу репостнула в социальных сетях видео эпизода, в котором Жота получил первую желтую карточку, добавив эмодзи клоуна.
Также девушка раскритиковала заявление PGMOL об ошибке ВАР, из-за которой не был засчитан гол вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса.
«Нечестная игра», – прокомментировала Кардозу, перечеркнув надпись красной линией.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
1 комментарий