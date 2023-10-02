Удоджи называли нигером и отправляли эмоджи обезьян после удаления Жоты за фолы на нем. «Тоттенхэм» осудил расистские оскорбления

«Тоттенхэм» осудил расисткие оскорбления в адрес Дестини Удоджи.

Темнокожий итальянский защитник подвергся оскорблениям в соцсетях после матча с « » (2:1). Главный судья матча Саймон Хупер удалил за две желтых карточки, полученных после контакта с Удоджи.

На странице игрока « » в инстаграме пользователи массово оставляли расистские комментарии: публиковали эмоджи обезьян, называли игрока нигером, писали, что он «ныряет за бананом».

Лондонский клуб осудил поведение болельщиков.

«Мы возмущены расистскими сообщениями в адрес в социальных сетях после субботней игры против «Ливерпуля».

Мы будем работать вместе с Премьер-лигой и принимать меры против любого, кого сможем идентифицировать. Мы с тобой, Дестини», – говорится в заявлении «Тоттенхэма».

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