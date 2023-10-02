Удоджи называли нигером и отправляли эмоджи обезьян после удаления Жоты за фолы на нем. «Тоттенхэм» осудил расистские оскорбления

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Тоттенхэм Диогу Жота Дестини Удоджи дискриминация контент Футбол

«Тоттенхэм» осудил расисткие оскорбления в адрес Дестини Удоджи.

Темнокожий итальянский защитник подвергся оскорблениям в соцсетях после матча АПЛ с «Ливерпулем» (2:1). Главный судья матча Саймон Хупер удалил Диогу Жоту за две желтых карточки, полученных после контакта с Удоджи.

На странице игрока «Тоттенхэма» в инстаграме пользователи массово оставляли расистские комментарии: публиковали эмоджи обезьян, называли игрока нигером, писали, что он «ныряет за бананом».

Лондонский клуб осудил поведение болельщиков.

«Мы возмущены расистскими сообщениями в адрес Дестини Удоджи в социальных сетях после субботней игры против «Ливерпуля».

Мы будем работать вместе с Премьер-лигой и принимать меры против любого, кого сможем идентифицировать. Мы с тобой, Дестини», – говорится в заявлении «Тоттенхэма».

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12 комментариев

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Тухель
Ответ Зелёный гопник
Болельщики в Англии не отличаются умом и сообразительностью.
А в какой стране фанаты умные? Фанатеть от чего то или кого то это уже нездоровая позиция. Фанатизм пользу не приносит.
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Waititi
Пальцем поводили и сказали ай Яй Яй
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pogbadrogba
Удоджи отправляли эмоджи
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igls54
Удоджи слишком красив для итальянца. Вот до него и докопались
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Royal Watcher
Тотем, а вы не ….ли?
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Groznyi2024
А надо было каркать. Удод жи)
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Vadiay
Ну, такова его destiny
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Андрей
если не обижаться то это не обидно.
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