Удоджи называли нигером и отправляли эмоджи обезьян после удаления Жоты за фолы на нем. «Тоттенхэм» осудил расистские оскорбления
«Тоттенхэм» осудил расисткие оскорбления в адрес Дестини Удоджи.
Темнокожий итальянский защитник подвергся оскорблениям в соцсетях после матча АПЛ с «Ливерпулем» (2:1). Главный судья матча Саймон Хупер удалил Диогу Жоту за две желтых карточки, полученных после контакта с Удоджи.
На странице игрока «Тоттенхэма» в инстаграме пользователи массово оставляли расистские комментарии: публиковали эмоджи обезьян, называли игрока нигером, писали, что он «ныряет за бананом».
Лондонский клуб осудил поведение болельщиков.
«Мы возмущены расистскими сообщениями в адрес Дестини Удоджи в социальных сетях после субботней игры против «Ливерпуля».
Мы будем работать вместе с Премьер-лигой и принимать меры против любого, кого сможем идентифицировать. Мы с тобой, Дестини», – говорится в заявлении «Тоттенхэма».
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