«Спартак» – синоним хаоса уже давно. Каждый сезон увольняют тренеров, даже чемпионство было спонтанным». Канчельскис о красно-белых

Андрей Канчельскис не удивлен поражением «Спаратка» от «Крыльев Советов».

«Спартак» в 10-м туре Мир разгромно проиграл «Крыльям Советов» на выезде (0:4).

« » ничем не удивил. Команду трясет в матчах с прямыми соперниками. Наверное, разгрома никто не ждал, но самарская команда сейчас на ходу. А в «Спартаке» как всегда неразбериха.

Уже очень давно «Спартак» – синоним хаоса. Вокруг клуба всегда какие-то страсти, каждый сезон они увольняют тренеров. У них даже чемпионство было спонтанным после увольнения главного тренера», – сказал бывший игрок сборной России.

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