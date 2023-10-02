«Спартак» – синоним хаоса уже давно. Каждый сезон увольняют тренеров, даже чемпионство было спонтанным». Канчельскис о красно-белых

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис не удивлен поражением «Спаратка» от «Крыльев Советов».

«Спартак» в 10-м туре Мир РПЛ разгромно проиграл «Крыльям Советов» на выезде (0:4).

«Спартак» ничем не удивил. Команду трясет в матчах с прямыми соперниками. Наверное, разгрома никто не ждал, но самарская команда сейчас на ходу. А в «Спартаке» как всегда неразбериха.

Уже очень давно «Спартак» – синоним хаоса. Вокруг клуба всегда какие-то страсти, каждый сезон они увольняют тренеров. У них даже чемпионство было спонтанным после увольнения главного тренера», – сказал бывший игрок сборной России.

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2 комментария

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Den_84
Вся это история не про абскаля (сколько их уж было), игроков или тренеров, хейт направлен не на них. Спартак находится в руках делитантов, исполнителей, кого угодно и спортивные результаты давно там не нужны. И двадцать с лишним лет нет хозяина, вменяемой команды управленцев.
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Bartez1986
чего добился Канчельскис как тренер, чтобы раздавать экспертные мнения?
+4
-3
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