Агент Дуарте о словах представителя Джикии: «Чем закончилась игра с «Динамо»? Не знал, что агенты выступают с заявлениями»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Алексис Дуарте Спорт-Экспресс Футбол

Агент Алексиса Дуарте прокомментировал замечание представителя Георгия Джикии.

Вадим Шпинев, агент Георгия Джикии, оставшегося в запасе «Спартака» в двух матчах Мир РПЛ подряд, заявил в контексте игры с «Динамо» (1:0): «Было любопытно увидеть сумасшедшие пасы Дуарте вразрез в конце матча».

«И чем закончилась игра? Я не знал, что агенты тоже выступают с заявлениями. Я посвящаю себя только работе во благо игроков.

Я не говорю об этом, потому что главными героями матчей являются именно футболисты», – сказал Аугусто Параха, представитель защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

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21 комментарий

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ygcn5c2ty9
да это клоунада какая-то. Джи надо намекнуть что негоже агенту капитана после двух игр такие заявления делать
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Ответ ygcn5c2ty9
да это клоунада какая-то. Джи надо намекнуть что негоже агенту капитана после двух игр такие заявления делать
смотря с чьей подачи пошёл вброс, капитану нужно выступить с заявлением сейчас, а то выглядит мерзко...
+22
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Красная стрела
Ну давайте ещё травить друг друга внутри клуба. 🤷🏿‍♂️Абаскаль не враг себе. Кто сильнее, тот и выйдет. А то что Джикия деградировал, так это ленивый только не пишет.
+18
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bedLaM
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смотря с чьей подачи пошёл вброс, капитану нужно выступить с заявлением сейчас, а то выглядит мерзко...
я думаю он промолчит
+13
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balander09
на ровном месте агенты холевар устроили
ну молодцы, чё
пофиг как клуб играет зато в старте свой выходит
+12
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+12
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jqzn88xn6n
Сейчас агент Квинси еще вмешается, вот смеху то будет
+9
-2
+7
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Marsel Bodro
Ответ Budabuda
Спартак это 🎪
Этот смайлик - твой дом.
+4
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Владимир Молявин
Джикии нужно срочно решать проблему, а то фигня получиться. Нехватало ещё раскола в команде.
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Мукунку хороший
Сиди жорик дальше на лавке.. пока не поумнеешь
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Pavelaznaurov
Джикия не сегодня деградировал——он уже 2 года играет отвратительно….
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Lol Ko
"Битва агентов". Новый сезон )
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jwbmwbqvih
Ответ ygcn5c2ty9
да это клоунада какая-то. Джи надо намекнуть что негоже агенту капитана после двух игр такие заявления делать
Думаю там от Джи и идёт всё. За собой следить не хочет так же,как и за своей игрой. Вот,за другими смотрят,с агентом на пару.
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Spiker1606
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Ответ Красная стрела
Ну давайте ещё травить друг друга внутри клуба. 🤷🏿‍♂️Абаскаль не враг себе. Кто сильнее, тот и выйдет. А то что Джикия деградировал, так это ленивый только не пишет.
В том-то и дело. Но сейчас Джикия начнёт раскачивать лодку.
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MstAndreev
Прав. Драли осла, тут агент Джикии приползла)
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Ковид 07.10.52
Агент Джикии и не на такое пойдет...он уже считал, сколько себе в карман положит на переподписании контракта , а тут такой облом...
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bomzerub
Сейчас Дуарте сильнее Джикии, неужели трудно признать очевидный факт?
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Peter Parker
Пасы там и вправду у Дуарте получились смазанные, но Алексис не побоялся сыграть остро и быстро, отработав весь матч еще и в атаки подключался. Многие бы на месте Дуарте после такой критики со всех сторон предпочли бы лишний раз не привлекать к себе внимание, а он не боится. Парень показывает характер
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ТТД Бубнова
Ответ jqzn88xn6n
Сейчас агент Квинси еще вмешается, вот смеху то будет
И пырнет ножом агента Джикии, за длинный язык
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не надо портить воздух в замкнутом пространстве, лучше работать на благо команды, капитану на заметку!
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