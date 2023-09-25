Агент Дуарте о словах представителя Джикии: «Чем закончилась игра с «Динамо»? Не знал, что агенты выступают с заявлениями»

Агент Алексиса Дуарте прокомментировал замечание представителя Георгия Джикии.

, агент , оставшегося в запасе « » в двух матчах Мир РПЛ подряд, заявил в контексте игры с «Динамо» (1:0): «Было любопытно увидеть сумасшедшие пасы Дуарте вразрез в конце матча».

«И чем закончилась игра? Я не знал, что агенты тоже выступают с заявлениями. Я посвящаю себя только работе во благо игроков.

Я не говорю об этом, потому что главными героями матчей являются именно футболисты», – сказал Аугусто Параха, представитель защитника красно-белых .

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