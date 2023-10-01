Хэкен — Карабах: прогноз на матч 5 октября 2023, Лига Европы

5 октября пройдут матчи второго тура групповой стадии Лиги Европы. В рамках тура сыграют «Хэкен» — «Карабах». Игра пройдет в шведском городе Гётеборг на поле стадиона «Уллеви». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Обе команды прошли одинаковый путь к групповой стадии Лиги Европы. Соперники стартовали с первого раунда квалификации Лиги чемпионов и успешно его преодолели. Во втором раунде квалификации «Хэкен» оказался слабее «КИ Клаксвика» в серии пенальти после двух ничьих. «Карабах» не сумел пройти польский «Ракув». В квалификации Лиги Европы соперники прошли два раунда и вышли в групповую стадию. «Хэкен» обыграл «Жальгирис» и «Абердин». «Карабах» был сильнее ХИКа и «Олимпии» из Любляны. В первом туре групповой стадии шведы проиграли «Байеру» в гостях. «Карабах» на домашней арене оказался сильнее «Мольде».

На международной арене команды ранее не встречались.

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Рекомендованная ставка: победа или ничья «Хэкена», гол «Хэкена», ТБ2,5, гол «Карабаха», «обе забьют — да».

Хэкен

В последнем туре чемпионата Швеции по футболу «Хэкен» обыграл АИК. Домашняя победа со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме. Дубль оформил Эдвард Чилуфья.

В домашнем чемпионате команда занимает третье место после 25 туров. На счету «Хэкена» 16 побед, 2 ничьи и 7 поражений. Разница голов 57:30. «Хэкен» самая результативная команда чемпионата. От лидера турнира «Хэкен» отстает на два балла, но провел на один матч больше.

Результаты «Хэкен» в пяти играх:

Аллсвенскан, «Хэкен» — АИК 2:0;

Кубок Швеции, «Йонседес» — «Хэкен» 1:4;

Аллсвенскан, «Кальмар» — «Хэкен» 1:0;

Лига Европы, «Байер» — «Хэкен» 4:0;

Аллсвенскан, «Хэкен» — «Хальмстад» 3:2.

На счету команды пять побед, одна ничья и четыре поражения в 10 официальных встречах. Разница голов 19:18. На домашней арене у команды восемь побед, ничья и поражение. Поражение в серии пенальти, а не основное время. Разница голов 30:13.

Интересные статистические факты по игре «Хэкен»:

Самые результативные игроки команды — Миккель Рюгор Йенсен 7+13, Эвен Ховланд 6+0, Амор Лайуни 4+2;

«Хэкен» победил в 21 из 25 домашних игр;

«Хэкен» забивает более гола в 16 домашних встречах;

«Хэкен» забивает во втором тайме в 9 домашних встречах;

«Хэкен» не проигрывает в основное время в 16 домашних играх;

«Хэкен» забивает в 25 играх на домашней арене.

Травмированных и дисквалифицированных среди лидеров нет.

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Карабах

«Карабах», как и его соперник, взял три очка в последней игре домашнего чемпионата. «Карабах» на своей арене обыграл «Сумгаит» 5:0. По голу на счету Абделлы Зубира, Леандро Андраде, Турала Байрамова. Дубль оформил Жуниньо. 4 из 5 голов были забиты в первом тайме.

По итогам восьми туров команда занимает второе место в чемпионате Азербайджана. На счету команды пять побед, ничья и два поражения. Разница голов 16:6. «Карабах» самая результативная команда турнира.

Результаты «Карабаха» в пяти последних встречах:

Премьер Лига, «Карабах» — «Сумгаит» 5:0;

Премьер Лига, «Габала» — «Карабах» 1:2;

Лига Европы, «Карабах» — «Мольде» 1:0;

Премьер Лига, «Карабах» — «Сабах» Баку 2:0;

Премьер Лига, «Сабаил» — «Карабах» 2:1.

На официальном уровне у команды семь побед, две ничьи и одно поражение в 10 встречах. Разница голов 19:7. На чужом поле у «Карабаха» семь побед и три поражения в 10 играх. Разница голов 20:12.

Интересные статические факты по игре «Карабаха»:

Самые результативные игроки команды — Жуниньо 5+0, Абделла Зубир 3+0, Амиду Кейта 3+0;

«Карабах» победил в 4 последних играх;

«Карабах» победил в 10 из 13 гостевых матчах;

«Карабах» забивает в первом тайме в 5 гостевых встречах;

«Карабах» не играет вничью в 15 гостевых матчах;

«Карабах» забивает в 12 играх;

«Карабах» забивает в 13 гостевых встречах.

В списке травмированных Марко Весович и Бахлул Мустафазада.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы Хэкен — Карабах

Хозяева получили статус фаворита встречи. «Хэкен» сильно выступает на домашней арене и не проигрывает при своих зрителях в 16 встречах. В Лиге Европы «Карабах» не проигрывает в шести играх, поэтому у гостей есть шансы на очки.

Коэффициенты на матч «Хэкен» — «Карабах» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Хэкена» — 2,55;

Ничья — 3,50;

Победа «Карабаха» — 2,80;

ТБ2,5 — 1,75;

ТМ2,5 —2,10;

«Обе забьют — да» — 1,62;

«Обе забьют — нет» — 2,35.

В группе H Лиги Европы главным фаворитом на первое место считается немецкий «Байер». Три оставшиеся команды будут сражаться за второе и третье места, которые дают пропуск в евровесну. После победы в первом туре «Карабах» сделал шаг на пути к выходу в плей-офф. В гостевой встрече с одним из конкурентов азербайджанский клуб устроит как победа, так и ничья. Обе команды будут стараться взять по три очка. Учитывая хорошую результативность «Хэкена» дома, а «Карабаха» в гостевых матчах, можно предположить, что во встрече будут забитые мячи. Для ставки на игру можно выбрать «обе забьют — да» и ТБ2,5. Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,62 и 1,75 на эти исходы.

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