Факел – ЦСКА: прогноз на матч 04.10.2023, Кубок России, групповой этап

4 октября в Воронеже состоится матч предпоследнего тура групповой стадии Кубка России (так называемый «путь РПЛ»). Местный Факел будет принимать гостей из столицы – ЦСКА. Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: тотал голов меньше 2,5 (1,86).

Факел

В минувший уик-энд воронежцы одержали свою первую победу под руководством нового тренера – Сергея Ташуева. Факел у себя дома «прибил» стремительно идущий ко дну ФК Сочи – 2:0. Ташуев остался доволен выступлением своей команды, но подчеркнул, что предстоит еще много работы.

«Когда не забивали подряд несколько моментов железных, у меня были мысли, что опять повторяется история. Нам нужен был гол и мы добились его. В концовочке нервозно играли, но это психология. Так легко говорить, но мы только в начале пути к тому, что хотим видеть», – отметил Сергей Ташуев.

В таблице РПЛ Факел покинул зону прямого вылета. В Кубке России дела воронежцев обстоят похуже. Новая команда Ташуева занимает последнее место в группе A, набрав 4 очка (единственная победа приходится на выездной матч как раз с ЦСКА). Очевидно, что Факел не собирается делать ставку на Кубок России и будет максимально фокусироваться на борьбе за место в Премьер-Лиге на сезон 2024/2025.

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ЦСКА

Перед поездкой в Воронеж «армейцы» не без скрипа, но всё же прервали пятиматчевую серию без побед в РПЛ. На «ВЭБ Арене» была скромно обыграна Балтика – 1:0.

«Долгожданная победа. Надежно сыграли в обороне. Может быть, местами не хватило хладнокровия, было многовато сумбурных действий и длинных передач. Было несколько эпизодов, где можно было доиграть четче», – сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Отметим также, что своим первым голом в футболке ЦСКА отличился форвард Виктор Давила.

В Кубке страны «армейцы» занимают второе место в своей группе. Далее перед командой Федотова стоит серьезная дилемма: с одной стороны «красно-синие» могут решить вопрос с выходом в плей-офф уже в Воронеже, с другой – на следующих выходных ЦСКА ожидает дерби со Спартаком. Необходимо рационально распределить ресурсы.

Факел – ЦСКА: история личных встреч

Суммарно соперники провели 15 матчей на официальном уровне. Преимущество предсказуемо на стороне столичного клуба – ЦСКА одержал девять побед, потерпев лишь два поражения. Еще четыре встречи завершились мировым исходом.

Поединок первого круга Кубка России состоялся на «ВЭБ Арене». Факел, который тогда возглавлял Вадим Евсеев, неожиданно «грохнул» оппонента со счетом 2:0.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Факел – ЦСКА

Аналитики БК считают фаворитом противостояния подопечных Владимира Федотова. BetBoom предлагает поставить на победу «красно-синих» с коэффициентом 1,85. Успех воронежцев оценивают более солидной цифрой – 4,32. Ничья – 3,7.

Мы не рекомендуем лезть в исход матча в Воронеже, а выберем ставку на то, что команды не смогут пробить тотал голов больше 2,5. Букмекерская контора BetBoom дает на такой исход событий коэффициент 1,86.

Суть в том, что и Факел, и ЦСКА далеко не всегда блещут в атаке. К тому же и воронежцы, и москвичи наверняка будут экспериментировать с составами (нормальная практика для Кубка). Как упоминалось выше, команде Сергея Ташуева предстоит сконцентрировать усилия на РПЛ. ЦСКА же и вовсе будет думать о предстоящем дерби со Спартаком. Владимир Федотов уже успел заявить, что игра с «красно-белыми» – это святое.

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