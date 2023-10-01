Где смотреть Хэкен – Карабах, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 5 октября

В четверг, 5 октября, сыграют Хэкен и Карабах в 2 туре Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Нюа Уллеви».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Хэкен – Карабах

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Хэкен: все новости

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Лига Европы УЕФА: все новости

Прогноз на матч Хэкен – Карабах