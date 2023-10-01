Чикаго Файр — Интер Майами: прогноз на матч 5 октября 2023, МЛС

В ночь с 4 на 5 октября в рамках регулярного чемпионата США по футболу пройдет матч «Чикаго Файр» — «Интер Майами». Игра пройдет в Чикаго на поле стадиона «Солджер Филд». На матч проданы все билеты. Начало встречи 5 октября в 03:30 по московскому времени.

Обе команды взяли очки в двух последних встречах чемпионата. Последние результаты команды, в которой выступает Лионель Мессии значительно лучше, чем у оппонента. Но пока ни одна из команд не сумела добраться до зоны плей-офф. Хозяева ближе к 8 и 9 месту в турнирной таблице. В предстоящей встрече «Чикаго» получил статус незначительного фаворита.

Противостояние команд насчитывает всего пять матчей. Все игры прошли в рамках чемпионата США по футболу. Баланс побед 3:1 в пользу «Чикаго Файр» при одной ничьей. Разница голов 9:6 в пользу хозяев предстоящего матча. 3 из 4 последних игр прошли на ТБ3,5. Последняя игра прошла в марте 2023 года. «Интер» на домашней арене проиграл 2:3. Гости вели в счете 2:0, затем «Интер» сравнял счет 2:2. «Чикаго» забил победный мяч на второй компенсированной минуте второго тайма.

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Рекомендованная ставка: Победа «Интера» или ничья, победа «Интера» с форой 0, «Обе забьют — да», ТБ2,5.

Чикаго Файр

В последнем матче чемпионата США «Чикаго» в гостях обыграло «Нью-Йорк Ред Буллз». Единственный мяч был забит на 64 минуте. Голом отличился Георгиос Куциас. К забитому мячу привело удаление в составе домашней команды. На 62 минуте за вторую желтую карточку удалили Хассана Ндама.

«Чикаго Файр» занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. В 31 матче сезона у команды 9 побед, 10 ничьих и 13 поражений. Разница голов 35:47. У команды 37 очков. Столько же баллов у идущих на 9 и 10 местах «Монреаля» и «Ди Си Юнайтед».

Результаты «Чикаго Файр» в пяти играх:

МЛС, «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Чикаго Файр» 0:1;

МЛС, «Чикаго Файар» — «Нью-Инглэнд Революшн» 2:2;

МЛС, «Коламбус Крю» — «Чикаго Файар» 3:0;

МЛС, «Монреаль» — «Чикаго Файар» 0:0;

МЛС, «Ди Си Юнайтед» — «Чикаго Файар» 4:0.

В 10 официальных встречах у команды всего одна победа при двух ничьих и семи поражениях. Разница голов 5:18. На домашней арене у «Чикаго Файр» три победы, две ничьи и пять поражений. Разница голов 13:17.

Интересные статистические факты по игре «Чикаго Файр»:

Самые результативные игроки команды — Джердан Шакири 5+6, Кацпер Пшибылко 6+2, Марен Хайле Селасси 5+3, Брайан Гутьеррес 2+6, Кей Камара 6+1;

«Чикаго Файр» не побеждает в 4 домашних встречах;

«Чикаго Файр» проиграл в 7 из 10 официальных матчах;

5 из 8 игр команды прошли как минимум с тремя голами;

«Чикаго Файр» пропускает в 8 из 10 встречах.

В лазарете команды Виктор Безерра и Крис Мюллер.

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Интер Майами

В последнем туре МЛС «Интер Майами» взял одно очко. На домашней арене команда сыграла вничью 1:1 с «Нью-Йорк Сити». Оба гола были забиты во втором тайме. На 77 минуте гости вышли вперед. Голом отличился Сантьяго Родригес. От поражения команду спас Томас Авилес, который забил на пятой компенсированной минуте.

В турнирной таблице Восточной конференции «Интер Майами» занимает 13 место. На счету команды 33 очка. Отставание от зоны плей-офф 4 балла. Есть игра в запасе. В 30 турах у «Интер Майами» 9 побед, 6 ничьи и 15 поражений. Разница голов 38:46.

Результаты «Интер Майами» в пяти последних встречах:

МЛС, «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» 1:1;

Открытый кубок США (финал), «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо» 1:2;

МЛС, «Орландо Сити» — «Интер Майами» 1:1;

МЛС, «Интер Майами» — «Торонто» 4:0;

МЛС, «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» 5:2.

На дистанции в 10 официальных игр у команды пять побед, три ничьи и два поражения. Разница голов 20:15. На выезде у «Интер Майами» шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 22:21.

Интересные статические факты по игре «Интер Майами»:

Самые результативные игроки команды — Роберт Тейлор 8+9, Лионель Месси 11+5, Леонардо Кампана 11+3, Хосеф Мартинес 11+3, Бенджамин Кремаскм 3+6;

В 8 из 10 гостевых встречах забивали обе команды;

«Интер Майами» забивает в 8 гостевых матчах;

В 6 из 8 гостевых матчах «Интер Майами» забивает более гола;

«Интер Майами» забивает во втором тайме в 6 играх;

«Интер Майами» забивает во втором тайме в 4 гостевых встречах.

Участие в матче Лионеля Месси под вопросом. Аргентинец пропустил последний матч из-за мышечной травмы.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС Чикаго Файр — Интер Майами

В матче нет явного фаворита. «Чикаго Файр» был сильнее в матче первого круга. Гостевая победа со счетом 3:2. Последние результаты команды слабые. У «Чикаго Файр» 7 поражений в 10 играх. На домашней арене команда не побеждает в 4 встречах. У «Интера» результаты лучше. Команда не проигрывает в трех турах МЛС и проиграла всего раз в восьми матчах чемпионата.

Коэффициенты на матч «Чикаго Файр» — «Интер Майами» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Чикаго Файр» — 2,33;

Ничья — 3,71;

Победа «Интер Майами» — 2,81;

ТБ2,5 — 1,55;

ТМ2,5 —2,45;

«Обе забьют — да» — 1,49;

«Обе забьют — нет» — 2,56.

Обе команды ведут борьбу за попадание в плей-офф чемпионата. Хозяевам проще. Они отстают от зоны плей-офф только по дополнительным показателям. У «Интера» есть матча в запасе, но нужно отыграть отставание в четыре очка. Победа в очной встрече многое определит для команд. «Интеру» нужна победа, чтобы всерьез претендовать на место в топ-9. Последние очные встречи команд были богаты на забитые мячи. В первом круге было забито пять голов. Проблемы с обороной есть у каждого из соперников. Высока вероятность прохода ставки «обе забьют — да» с коэффициентом 1,49 по линии букмекерской конторы BetBoom. У хозяев уже три домашние игры в МЛС нет побед. «Интер» проиграл всего один из восьми матчей в чемпионате. Для ставки на игру можно выбрать победу «Интер Майами» или ничья, победа «Интер Майами» с форой 0. Букмекерская контора «БетБум» предлагает коэффициенты 1,60 и 2,18 на эти исходы.

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