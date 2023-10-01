Где смотреть Факел – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 4 октября
В среду, 4 октября, сыграют Факел и ЦСКА в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Факел – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.
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