Осимхен о скандале с «Наполи» из-за видео в тиктоке: «Ношу эмблему клуба с гордостью. Жители Неаполя проявили ко мне любовь и доброту»

Теги серия А Италия Наполи соцсети Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен высказался о скандале с видео в соцсетях «Наполи».

Во вторник в аккаунте «Наполи» в социальной сети TikTok было опубликовано видео о том, как Осимхен просит судью Джованни Айрольди назначить пенальти в ворота «Болоньи» в 5-м туре Серии А. Судья указал на точку, но нигериец не реализовал 11-метровый, и игра завершилась со счетом 0:0.

Вскоре после публикации ролика Осимхен удалил из инстаграма почти все посты, связанные с «Наполи», а его агент Роберто Календо заявил о возможном обращении в суд.

«Переезд в Неаполь в 2020 году был для меня прекрасным решением. Жители Неаполя проявили ко мне большую любовь и доброту, и я не позволю никому встать между нами.

Пыл жителей Неаполя разжигает во мне желание всегда играть всем сердцем и душой, и любовь к эмблеме непоколебима, потому что я ношу ее с гордостью.

Обвинения в адрес жителей Неаполя несправедливы. У меня много друзей-неаполитанцев, которые стали частью моей семьи и повседневной жизни. Я ценю нигерийцев и всех остальных за то, что они высказались в мою поддержку и обратились ко мне. Я бесконечно благодарен. Давайте поддерживать единство, уважение и взаимопонимание», – написал форвард «Наполи» в инстаграме.

Ранее в поддержку Осимхена высказался министр спорта Нигерии Джон Эван Эно: «Мы стремимся к тому, чтобы наших спортсменов уважали и не подвергали несправедливости, дискриминации и насмешкам, которые могут нанести ущерб их карьере».

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4 комментария

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Смари Муха
тикток убивает
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Андрей
жители Неаполя проявили ко мне любовь и доброту, только пистолет уберите пожалуйст..
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Владимир Владимирович
Ооо молоток, есть значит мозги, не стал обострять, тем более и забивает сейчас. Любой умный игрок должен уметь гасить такие эпизоды в карьере. К слову Роналду тогда покинул Реал отчасти из за того что мол Рона не превозносят достаточно хорошо, ну помните же, ушёл с какой то обидой, что аж отписался от инсты реала ). Покинул Реал ради трёх бесполезных лет в Ювентусе, хоть и разменял сотню голов за туринцев
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Velirpa
Ответ Смари Муха
тикток убивает
интернет убивает слабосильных футболистов, об этом давно спели легендарные Дримкэтчер https://youtu.be/Lxfl8LRab_I?si=LZdjnyAGlWcdJuZa
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