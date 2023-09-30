Осимхен забил «Лечче» с паса Кварацхелии. У Хвичи 1+2 в 2 последних матчах после полугода без голов, у Виктора голы в 2 играх подряд после скандала с клубным тиктоком

Теги серия А Италия Наполи Лечче Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен поучаствовали в голе «Наполи» «Лечче».

Нигерийский форвард забил с паса грузинского вингера во втором тайме матча Серии А (2:0, второй тайм).

Кварацхелия набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас» после 23 матчей без голов – он не забивал полгода.

Осимхен забил во второй игре подряд на фоне скандала с клубным тиктоком, где игрока высмеяли за просьбу о пенальти в матче против «Болоньи».

Хвича не забивал полгода. Как объяснить спад?

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6 комментариев

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Бакари Грдзелишвили
молодец! что можно ещё сказать?!
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Владимир Георгия
Гарсия более разумно чем Спалетти даёт отдохнуть ведущим футболистам. Отсюда пропуск первого тайма Осимхеном и замена Хвичи. Через три дня игра с Реалом. График очень плотный.
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Vik Elis
По моему Гарсия спецом их злил
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Joni Kvarc
Хвича делает то что должен!!
С такого паса и я забыл бы как сказал комментатор)))
Игра с Реалом будет супер!!
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Олег Попов
Винтик со Шпунтиком возвращаются
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