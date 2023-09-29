«Наполи» о видео про Осимхена в тиктоке: «Не намеревались оскорбить или высмеять его. Летом мы отклонили все предложения – доказательство того, как его ценят»

«Наполи» выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг Виктора Осимхена.

Напомним, во вторник в аккаунте «Наполи» в социальной сети TikTok было опубликовано видео о том, как Осимхен просит судью Джованни Айрольди назначить пенальти в ворота «Болоньи» в 5-м туре Серии А. Судья указал на точку, но нигериец не реализовал 11-метровый, и игра завершилась со счетом 0:0.

Вскоре после публикации ролика Осимхен удалил из инстаграма почти все посты, связанные с «Наполи», а его агент Роберто Календо заявил о возможном обращении в суд.

После матча с «Удинезе», в котором Осимхен забил впервые после 4 игр без голов, Гарсия заявил, что конфликт урегулирован: «Никто не хотел никого обидеть».

«Чтобы избежать дальнейшей эксплуатации этой ситуации, «Наполи» хочет четко заявить, что клуб никогда не намеревался оскорбить или высмеять , который является нашим ценным активом.

Летом «Наполи» отклонил все предложения о его трансфере – четкое доказательство того, как клуб его ценит.

В соцсетях и, в частности, в тиктоке выразительный язык используется в беззаботной и игривой манере. В случае, связанном с Виктором, не было никакого намерения насмехаться.

Если Виктор и был каким-то образом оскорблен, то это вовсе не входило в намерения клуба», – сказано в заявлении «Наполи».

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