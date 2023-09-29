«Наполи» о видео про Осимхена в тиктоке: «Не намеревались оскорбить или высмеять его. Летом мы отклонили все предложения – доказательство того, как его ценят»
«Наполи» выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг Виктора Осимхена.
Напомним, во вторник в аккаунте «Наполи» в социальной сети TikTok было опубликовано видео о том, как Осимхен просит судью Джованни Айрольди назначить пенальти в ворота «Болоньи» в 5-м туре Серии А. Судья указал на точку, но нигериец не реализовал 11-метровый, и игра завершилась со счетом 0:0.
Вскоре после публикации ролика Осимхен удалил из инстаграма почти все посты, связанные с «Наполи», а его агент Роберто Календо заявил о возможном обращении в суд.
После матча с «Удинезе», в котором Осимхен забил впервые после 4 игр без голов, Гарсия заявил, что конфликт урегулирован: «Никто не хотел никого обидеть».
«Чтобы избежать дальнейшей эксплуатации этой ситуации, «Наполи» хочет четко заявить, что клуб никогда не намеревался оскорбить или высмеять Виктора Осимхена, который является нашим ценным активом.
Летом «Наполи» отклонил все предложения о его трансфере – четкое доказательство того, как клуб его ценит.
В соцсетях и, в частности, в тиктоке выразительный язык используется в беззаботной и игривой манере. В случае, связанном с Виктором, не было никакого намерения насмехаться.
Если Виктор и был каким-то образом оскорблен, то это вовсе не входило в намерения клуба», – сказано в заявлении «Наполи».
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