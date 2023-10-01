Ньюкасл – ПСЖ прогноз на матч 4 октября 2023, Лига чемпионов УЕФА

И снова время матчей Лиги чемпионов УЕФА, и снова здесь поединок двух команд разной весовой категории. Выстоявший в первом туре группового этапа «Ньюкасл» принимает на своей домашней арене парижан. Повезёт ли снова «сорокам» в игре против титулованной команды, как повезло им и в первом туре, и в недавней игре Кубка лиги? Давайте разбираться.

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Ньюкасл

Крики «Ньюкасл чемпик» снова стали актуальны. Случилось чудо: Эдди Хау и его «сороки» победили в Кубке лиги Пепа Гвардиолу. Хватило одного гола Александра Исака на 53-й минуте, чтобы дать «сорокам» право ещё как минимум на один кубковый поединок. Можно говорить, что «Ньюкаслу» повезло, так как Холанна на поле всё же не выпустили, но и такая победа не менее важна!

Не теряя времени, «Ньюкасл» закрепил свой успех в АПЛ, обыграв «Бернли» со счётом 2:0. 8-е место после 7 игр, 12 очков. С одной стороны, это скромный результат. С другой стороны «Сити» оступился параллельно с «Вулвз», проиграв 2:1: хотя он остаётся в таблице первым, «Ньюкасл» дал повод для интриги в Премьер-лиге. Игра с «ПСЖ» станет полезным опытом для «сорок», если только беззубая игра или жуткий результат не перечеркнёт всё это.

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ПСЖ

После 7 сыгранных в Лиге 1 встреч в активе команды Луиса Энрике всего 12 очков и 3-е место. Идущий 2-м «Брест» располагает матчем в запасе, что, как говорится, «не есть хорошо». После разгрома «Марселя» со счётом 4:0 последовала безголевая ничья против «Клермона». При двукратном превосходстве по владению мячом и подавляющем преимуществе в ударах по воротам парижане не смогли пробить противника. Более того, могла повториться и оплеуха от «Ниццы», будь клермонцы поудачливее. Очередной матч, в котором Килиану Мбаппе не довелось чем-либо порадовать своих болельщиков.

Луис Энрике, выступая в защиту своей команды, заявил, что причиной потери очков стало поле плохого качества. В Ньюкасле-апон-Тайн никаких жалоб на газон уж точно не должно быть, поскольку всё-таки в АПЛ к такому вопросу подходят всегда внимательно. Но всё же для настоящих мастеров и звёзд даже плохое поле не должно быть проблемой. Поэтому Мбаппе и компании предстоит отнестись даже к такому противнику серьёзно. «Ньюкасл» будет поопытнее «Клермона», тем более он выстоял в похожей ситуации против «Милана».

Прогноз

Google напоминает, что игра пройдёт 4 октября в Ньюкасле на «Сент-Джеймс Парк» и начнётся в 22:00 по Москве. И он же даёт оценку шансов на победу, которую можно было бы охарактеризовать словом «brief» (краткий, сжатый). 38% на победу «Ньюкасла», 36% на «ПСЖ» и 26% на ничью. Конечно, стоит отдать должное Эдди Хау и его дружине за недавние матчи, но не переоценивают ли буки нашего «чемпика»? Давайте сравним с тем, что пишет контора BetBoom.

Контора BetBoom предлагает следующие коэффициенты: 2.52 на «Ньюкасл», 2.72 на «ПСЖ» и 3.74 на ничью. Что ж, Исак, Гимараэш и компания в глазах букмекеров значительно поднялись. Преимущество перед «ПСЖ» небольшое, но этот аванс предстоит отработать. С учётом высокого кэфа на ничью можно также утверждать, что на неё команды уж точно не согласятся: ждём открытый футбол. Тем более что «Ньюкасл» его сумел показать в Кубке лиги.

Поговорим о тоталах на матч. В этой встрече логичнее ожидать тотал больше 3 с кэфом 1.9 или меньше 3 с кэфом 1.97. Сделаем поправку на то, что средний результат «Ньюкасла» за последние пять матчей (да и средний тотал в его встречах) вырос благодаря тому самому разгрому «Шеффилда» со счётом 8:0. Традиционно можно выбрать тотал больше 2.5 за 1.56 как более приближенный к реальности, так и меньше 2.5 за 2.55, если всё-таки предположить, что «Ньюкасл» захочет снова сыграть от обороны.

Что можно сказать об индивидуальных тоталах? На «Ньюкасл» предлагается тотал больше 1.25 за 1.55 или больше 1.5 за 1.96. Опять же сюда накладываются те самые 8:0. Либо же можно за 1.79 поставить на тотал «чемпика» меньше 1.5. У «ПСЖ» тотал больше 1.25 за 1.62 или больше 1.5 за 2.05. Примерное равенство в этом плане с «Ньюкаслом», но кэфы чуточку повыше. Сыграет ли это небольшое повышение свою роль? Узнаем по ходу встречи.

Что касается форы: букмекеры предлагают нулевую фору с кэфами 1.86 и 2.02 на «Ньюкасл» и «ПСЖ» соответственно. Есть и другие ставки: кто откроет первым счёт, к примеру? Шансы здесь опять почти что равны: 1.9 против 1.99. Неплохой кэф 1.41 на то, что первый гол будет забит с игры (не головой, как оговаривается BetBoom), 5.8 на гол головой и 6.8 на первый гол в результате пенальти.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3 с кэфом 1.9.

От «Ньюкасла» можно ждать чего угодно, равно как и от «ПСЖ». Но в этот раз хотелось бы увидеть результативную игру, в которой будет забито не 3, а 4 гола минимум. И букмекеры предполагают, что в этом матче можно будет увидеть наконец-то настоящее шоу. Не такое зрелищное, как с «Марселем» или «Шеффилдом», но всё же.

Где смотреть матч Ньюкасл – ПСЖ

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