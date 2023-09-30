«Сити» остался 1-м в АПЛ, несмотря на поражение от «Вулвс». «Тоттенхэм» вышел на 2-ю строчку, «Арсенал» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й
«Манчестер Сити» сохранил лидерство в АПЛ, несмотря на поражение.
В 7-м туре АПЛ команда Пепа Гвардиолы уступила «Вулверхэмптону» – 1:2. Несмотря на это, «горожане» остались на 1-м месте в турнирной таблице с 18 очками.
«Тоттенхэм» вышел на второе место благодаря победе над «Ливерпулем» (2:1) – у «шпор» 17 баллов.
Третью строчку занимает «Арсенал», разгромивший «Борнмут» (4:0) – команда Микеля Артеты тоже набрала 17 очков, но забила меньше мячей.
Замыкает первую четверку «Ливерпуль» – у него 16 баллов.
«Астон Вилла» в 7-м туре разгромила «Брайтон» (6:1) и опередила его в таблице – команды набрали по 15 очков и занимают 5-е и 6-е места соответственно.
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МVP матча: новый игрок в составе ТТХ Саймон Хупер
Шпоры -- дно гнусное.
Какую угодно игру сломают
Хупера в Чемпионшип
Удаление Жоты отменить потому что тогда надо удалять было и Удоджи
Одно из приятных свойств знания других языков заключается в том, что мир не ограничивается спортс.ру. Сюрприз-сюрприз, но в англоязычной среде Ливерпуль сейчас поддерживают даже фанаты МЮ, т.к. судейство было абсолютно поехавшим, и это бросает тень на ВЕСЬ английский футбол.