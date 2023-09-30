«Сити» остался 1-м в АПЛ, несмотря на поражение от «Вулвс». «Тоттенхэм» вышел на 2-ю строчку, «Арсенал» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Брайтон Футбол

«Манчестер Сити» сохранил лидерство в АПЛ, несмотря на поражение.

В 7-м туре АПЛ команда Пепа Гвардиолы уступила «Вулверхэмптону» – 1:2. Несмотря на это, «горожане» остались на 1-м месте в турнирной таблице с 18 очками.

«Тоттенхэм» вышел на второе место благодаря победе над «Ливерпулем» (2:1) – у «шпор» 17 баллов.

Третью строчку занимает «Арсенал», разгромивший «Борнмут» (4:0) – команда Микеля Артеты тоже набрала 17 очков, но забила меньше мячей. 

Замыкает первую четверку «Ливерпуль» – у него 16 баллов.

«Астон Вилла» в 7-м туре разгромила «Брайтон» (6:1) и опередила его в таблице – команды набрали по 15 очков и занимают 5-е и 6-е места соответственно. 

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55 комментариев

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Тухель
Ответ H23
Браво Ливерпуль! Мужики с яйцами! Шпоры -- дно гнусное.
Когда английские судьи ошибаются в пользу Ливерпуля уже Красные становятся дном гнусным или как это работает? Судьи в АПЛ лажают каждый тур это значит все клубы АПЛ дно гнусное? Или может судьи слабые?
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Отец Абду
Лондон, 11 игроков ТТХ, Судья, VAR 2:1 Ливерпуль с 9 игроками

МVP матча: новый игрок в составе ТТХ Саймон Хупер
+36
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+19
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luu
Сложно победить 9 на 12, судьи Леви должны что-ли, уже не в первый раз такая чушь в игре Ливерпуля против Тотенхэма
+30
-12
+18
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H23
Браво Ливерпуль! Мужики с яйцами!

Шпоры -- дно гнусное.
+34
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+15
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sbtqg59825
С такими судьями и 100 миллионные трансферы не нужны
Какую угодно игру сломают
+10
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altair057
Судья матча ТТХ-Ливерпуль не должен судить в АПЛ.
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udiekemen
Ответ H23
Браво Ливерпуль! Мужики с яйцами! Шпоры -- дно гнусное.
Причем тут Тоттенхэм, не их же тренер удалил игроков Ливерпуля
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+5
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llolishe
Ответ QWertY
Тоттенхэм молодцы, хорошо прокачались за лето. Пернатые ливерцы не смогли сегодня отскочить
Ты хвалишь команду ,которая обыграла твой Манчестер Юнайтед 6-1 на Олд Траффорд?
+7
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+5
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furiking
Сборная арбитров АПЛ делит с Сити заслуженное первое место
+15
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llolishe
Тут просто надо подавать аппеляцию
Хупера в Чемпионшип
Удаление Жоты отменить потому что тогда надо удалять было и Удоджи
+8
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Эксперимент
Ответ Someone from Internet
Ахах. С многомиллиардным составом проиграть Вулвс – это надо уметь. Это если бы как Джон Джонс на туринаболе отхвтаил бы от легковеса Хабиба))
Многомилллиардным составом у которых на лавке сидит Грилиш, Льюис, Бобб, Филипс - двое из них пацаны из академии. Открывай глазки)
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Rister81
Сложно будет Сити без Де Брейне и Родри,второй еще более значимая фигура,на данный момент вообще не ясно,какая команда заберет ЛЧ,многие топы не в форме,приятно наблюдать за Арсеналом,должны пошуметь в ЛЧ)
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Den-is
Сегодня быть фаном Тоттенхэма кринжовее чем обычно)
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Виталий Ан
Ответ H23
Браво Ливерпуль! Мужики с яйцами! Шпоры -- дно гнусное.
Ду уж. Позорный матч Тоттенхэма. Не из за судейства даже, а из за убогой игры. Ришарлисон просто ДНО не смотря на ассист. Ни капли хитрости, увидел мяч пнул в сторону ворот. И все идет через него🤦‍♂️. 2 раза отпасовал, два момента из них один гол. Просто бесил, хотя я и не болел за шпор.
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The Best
Помню матч Челси - Тоттенхэм в первом туре прошлого сезона,сыграли 2:2 но матч тоже был скандальный (шпоры забили своих два гола после фолов,второй фол был более явным когда Ромеро потянул Кукурелью за волосы и повалил на газон,от Тейлора и судьях на ВАР - ноль внимания).Тут тоже скандальный матч был,первая жёлтая Жоты смешная и гол Диаза был чистым судя по всему поэтому я понимаю что сейчас чувствуют фанаты Ливерпуля.
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Виталий Ан
Ответ Obdob
почему за Ливер 9 игроков? Ведь Матип вышел играть за ТТХ 😜
Матип просто не мог смотреть на это унылое Г и показал как надо.
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Володя Завьялов
Ответ Den-is
Сегодня быть фаном Тоттенхэма кринжовее чем обычно)
Нормально. Счет на табло устраивает, турнирная таблица тоже)
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Эксперимент
Ответ Великолепный Пеп
Блин Гридин на лавке реально напряг, игрок основы сборной Англии за 100 миллионов
Понятно, один Грилиш это 2 миллиардных состава)
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BearS
Ответ Obdob
Конечно есть. Посмотри на табло))
В отличие от тебя, я хоть и фанат Ливерпуля (с финала 2005 года), но я прежде всего фанат футбола. Сегодня в футбол играла одна команда - Ливерпуль. Курятник выиграл лишь постольку поскольку.

Одно из приятных свойств знания других языков заключается в том, что мир не ограничивается спортс.ру. Сюрприз-сюрприз, но в англоязычной среде Ливерпуль сейчас поддерживают даже фанаты МЮ, т.к. судейство было абсолютно поехавшим, и это бросает тень на ВЕСЬ английский футбол.
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Михаил Родченков
Ответ H23
Браво Ливерпуль! Мужики с яйцами! Шпоры -- дно гнусное.
а шпоры виноваты, что гол отменили ? вы интересные такие. Тоттенхэм и до удаления играл отлично, абсолютно на равных.
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Виталий Ан
Ответ Экспертное мнение
Включил в середине второго тайма, думал ну молодцы Тоттенхэм, наконец-то прижали в большинстве, хотя в первом тайме не могли. Лишь после матча выяснил, что у Ливерпуля еще одного удалили) Блин ну против девятерых-то надо увереннее что ли заносить не мяч даже, а мячи, а тут они моменты с трудом создавали, еле как занесли в конце.
Сложно назвать занесли. Скорее Матип больше мог терпеть это уныние в атаке шпор.
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Эксперимент
Ответ Любезный Коссутий
напомню всем присутствующим, что Мансур купил УЕФА с потрохами, которые не пошли с апелляцией в CAS, хотя имели неплохие шансы на это, закрыв, в итоге, глаза на все финансовые нарушения канистры, и удовлетворившись минимальными, копеечными, штрафами. а такая мелочь, как судейский корпус АПЛ, давно им куплена с потрохами, и просто включается по необходимости. поэтому, никому не дадут выйти на 1 место, даже временно. потому что Ливер стал чемпионом, обойдя МС на 1 очко, а в позапрошлом сезоне уступил 1 очко. каждое очко на счету у Мансура! при этом, я, как фанат МЮ, терпеть не могу Ливерпуль, но я никогда не назову их мошенниками, в отличие от...
Конечно Мансур всех купил, поэтому на Сити заводят расследование за 25 летний период.
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spurshiken
Ответ luu
Сложно победить 9 на 12, судьи Леви должны что-ли, уже не в первый раз такая чушь в игре Ливерпуля против Тотенхэма
финал лч, вот где чушь
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luu
Ответ spurshiken
финал лч, вот где чушь
А при чём тут ЛЧ, дружище?
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spurshiken
Ответ luu
А при чём тут ЛЧ, дружище?
сложно было победить левый пенальти на 20 секунде)
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