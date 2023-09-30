«Сити» остался 1-м в АПЛ, несмотря на поражение от «Вулвс». «Тоттенхэм» вышел на 2-ю строчку, «Арсенал» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й

«Манчестер Сити» сохранил лидерство в АПЛ, несмотря на поражение.

В 7-м туре команда Пепа Гвардиолы уступила «Вулверхэмптону» – 1:2. Несмотря на это, «горожане» остались на 1-м месте в турнирной таблице с 18 очками.

« » вышел на второе место благодаря победе над « » (2:1) – у «шпор» 17 баллов.

Третью строчку занимает « », разгромивший «Борнмут» (4:0) – команда Микеля Артеты тоже набрала 17 очков, но забила меньше мячей.

Замыкает первую четверку «Ливерпуль» – у него 16 баллов.

« » в 7-м туре разгромила «Брайтон» (6:1) и опередила его в таблице – команды набрали по 15 очков и занимают 5-е и 6-е места соответственно.

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