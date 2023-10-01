Где смотреть Ньюкасл – ПСЖ, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 4 октября

В среду, 4 октября, сыграют Ньюкасл и ПСЖ в 2 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 2.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ньюкасл – ПСЖ

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ньюкасл – ПСЖ