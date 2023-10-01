Манчестер Юнайтед – Галатасарай: прогноз на матч 03.10.2023, Лига чемпионов

Во вторник, 3 октября, на знаменитом стадионе «Олд Траффорд» состоится поединок второго тура групповой стадии Лиги чемпионов. Местный Манчестер Юнайтед будет принимать флагмана турецкого футбола – Галатасарай. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: победа МЮ (1,45); тотал меньше 3 голов (1,92).

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» с треском проваливают старт сезона 2023/2024. На минувшей неделе манкунианцы провели два матча с одним и тем же соперником. Если в Кубке Лиги проблем с Кристал Пэлас не возникло (4:0), то в АПЛ сложилась совсем иная картина. «Юнайтед» уступил на своем поле со счетом 0:1.

На фоне не столь выдающихся результатов диковато смотрятся новости о том, что боссы МЮ якобы готовы продлить контракт с тренером Эриком тен Хаагом. Реальность же такова, что голландский специалист находится под шквалом критики.

«Конечно, я расстроен результатом. У нас были возможности забить гол в матче с «Пэлас», но мы не были достаточно хороши в атаке. К тому же нас опять подводит реализация, нам не хватает хладнокровия. Сейчас мы должны извлечь уроки из поражения и двигаться дальше», – заметил Эрик тен Хааг.

Добавим тот факт, что внутри команды постоянно гремят скандалы – вингер Джейдон Санчо открыто ругается с Тен Хаагом и в итоге отстраняется от тренировок; бразилец Антони и вовсе влип в «чудесную» историю с обвинениями в домашнем насилии. Теперь ему грозит уголовный срок. После встречи с Брайтоном (1:3) капитан МЮ Бруну Фернандеш стал выяснять отношения с хавбеком Скоттом Мактоминеем. По слухам, дело едва не дошло до драки.

После 7 матчей в АПЛ «Юнайтед» занимает лишь десятое место в турнирной таблице. Что касается Лиги чемпионов, то в первом туре «красные дьяволы» уступили Баварии (3:4). И пусть вас не смущает итоговый счет – эксперты хором признали, что «роттен» были намного сильнее соперника и получили «трешку» лишь потому, что расслабились раньше положенного времени.

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Галатасарай

В межсезонье Галатасарай укрепил и без того приличный состав рядом опытных и известных футболистов. В Стамбул прибыли бывший форвард Кристал Пэлас Уилфрид Заха, заскучавшие в Тоттенхэме центрбек Давинсон Санчес (колумбиец мог оказаться в московском Спартаке, но трансфер не состоялся по политическим причинам) и хавбек Танги Ндомбеле. Также Галатасарай договорился с ПСЖ о выкупе контракта скандально известного форварда Мауро Икарди.

Вся эта бригада вполне успешно выступает на внутренней арене. После семи туров Галатасарай занимает вторую строчку в таблице турецкой Суперлиги. Если же говорить о Лиге чемпионов, то тут не всё так радужно. Двумя неделями ранее подопечные Окана Бурука на своем поле с большим трудом ушли от поражения в поединке с Копенгагеном – 2:2.

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Соперники провели шесть очных матчей в рамках Лиги чемпионов. Две победы добыли «красные дьяволы», один раз успех отпраздновали турки, еще три встречи завершились мировым исходом.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч МЮ – Галатасарай

Аналитики считают очевидным фаворитом противостояния команду Эрика тен Хаага. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на победу Манчестер Юнайтед с коэффициентом 1,45. В гостей верят значительно меньше – 7,27. Ничья – 4,84.

По сути, МЮ не может позволить себе допустить очередную осечку. «Красным дьяволам» необходимо вернуть уверенность в своих силах и обыгрывать гостей из Стамбула. Считаем, что подопечные Тен Хаага смогут добиться желаемого при поддержке родных трибун.

Также можно рассмотреть вариант со ставкой на тотал меньше 3 голов. БК BetBoom дает на такой исход весьма солидный кеф – 1,92. Как верно отметил Тен Хааг, его нападение находится не в лучшей форме, плюс необходимо учитывать, что на своем поле Манчестер Юнайтед часто предпочитает действовать консервативно, не стесняясь «штамповать» победы со счетом 1:0. Не исключено, что и сейчас «красные дьяволы» не порадуют «фестивальным» футболом, поскольку на сегодняшний день самое главное – это результат.

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