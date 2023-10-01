Энрике про 0:0 «ПСЖ» с «Клермоном»: «Состояние поля повлияло на результат. Оно не создавало хороших условий для игры в футбол»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Клермон Луис Энрике Футбол

Луис Энрике посетовал на качество поля после игры с «Клермоном».

«Клермон» и «ПСЖ» (0:0) сыграли вничью в матче Лиги 1.

«Командам пришлось играть на поле, которое не создавало хороших условий для игры в футбол. Это касается и «Клермона», и «ПСЖ».

Матч получился достаточно открытым. «Клермон» мог одержать победу, имея два явных голевых момента.

«ПСЖ» мог победить при шести или семи очевидных голевых моментах. Но состояние поля повлияло на результат», – сказал главный тренер парижан Луис Энрике.

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10 комментариев

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Demyan Grachev
о,да...У Клермона же в отличие от ПСЖ было другое поле)) комфортное
+6
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SWAGG
плохому танцору...
+4
0
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Alex1104
Ответ SWAGG
плохому танцору...
Гвоздики в полу
+1
0
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Pelerin
Как можно было назначить Энрике после провала в сборной? После откровенной предвзятости при определении состава сборной? Похоже, в ПСЖ всё решают личные предпочтения шейха...
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XavIniesta2008-2015
Я очень уважаю Луиса Энрике, но восторги некоторых болельщиков Барселоны игрой ПСЖ под его руководством весьма преждевременны
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Пикачу82
Ну началось! Поле не такое, мяч слишком круглый....
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f0rmoceft
Попахивает отмазкой
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Имя Фамилия
Ответ XavIniesta2008-2015
Я очень уважаю Луиса Энрике, но восторги некоторых болельщиков Барселоны игрой ПСЖ под его руководством весьма преждевременны
Ты это понял по игре с Клермоном, а не по Лиону, Марселю и Дортмунду?
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