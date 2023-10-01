Энрике про 0:0 «ПСЖ» с «Клермоном»: «Состояние поля повлияло на результат. Оно не создавало хороших условий для игры в футбол»
Луис Энрике посетовал на качество поля после игры с «Клермоном».
«Клермон» и «ПСЖ» (0:0) сыграли вничью в матче Лиги 1.
«Командам пришлось играть на поле, которое не создавало хороших условий для игры в футбол. Это касается и «Клермона», и «ПСЖ».
Матч получился достаточно открытым. «Клермон» мог одержать победу, имея два явных голевых момента.
«ПСЖ» мог победить при шести или семи очевидных голевых моментах. Но состояние поля повлияло на результат», – сказал главный тренер парижан Луис Энрике.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
10 комментариев