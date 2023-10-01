Энрике про 0:0 «ПСЖ» с «Клермоном»: «Состояние поля повлияло на результат. Оно не создавало хороших условий для игры в футбол»

Луис Энрике посетовал на качество поля после игры с «Клермоном».

« » и « » (0:0) сыграли вничью в матче Лиги 1.

«Командам пришлось играть на поле, которое не создавало хороших условий для игры в футбол. Это касается и «Клермона», и «ПСЖ».

Матч получился достаточно открытым. «Клермон» мог одержать победу, имея два явных голевых момента.

«ПСЖ» мог победить при шести или семи очевидных голевых моментах. Но состояние поля повлияло на результат», – сказал главный тренер парижан .

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