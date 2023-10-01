«Игроки Спартака» – какие-то утомленные пенсионеры, прощальная гастроль артистов. Несолидно! Себя надо уважать». Агент Сафонов о 0:4 в Самаре

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Алексей Сафонов агенты Спорт-Экспресс Футбол

Агент Алексей Сафонов назвал игроков «Спартака» «утомленными пенсионерами».

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир РПЛ.

– Я был на трибуне. На мой взгляд, счет по игре. «Крылья» просто разнесли «Спартак»!

Я вообще не понял красно-белых. Приехали московские болельщики, обеспечили им такую шикарную поддержку. Но так играть нельзя! Недопустимо!

Какие-то утомленные пенсионеры... Себя надо уважать. А то это все походило на прощальную гастроль артистов. В этой встрече «Спартак» был просто набором высокооплачиваемых футболистов, но вот команды я вообще не увидел!

«Крылья», наоборот, поймали кураж, играли в свой футбол. Болельщики гнали ребят все 90 минут. Они их отблагодарили таким счетом.

А «Спартак»... Несолидно! Серьезные мастера не должны опускаться ниже своего уровня. Уважайте себя и своих поклонников. У самарцев я равнодушных не увидел.

– Кто явно выпал из игры москвичей?

– Да ругать кого-то одного сейчас неправильно. Да, где-то Максименко не выручил, где-то защитники не добежали. Но в целом выпала вся команда. Набор игроков. Не более... – сказал Сафонов.

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13 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Ответ Евгений Караваев
Чертаново рвётся к чемпионству
Не дадут. Урал топить начили. Потом Крылья. Ну и до Краснодара потом. 100 %
+4
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Данко Лазович
Ответ Ильдар Фарукшин
Где статьи о болоте, о" великом "гении Семака.
подгорает, бедняжка))
+3
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Romano1985
Ответ Евгений Караваев
Чертаново рвётся к чемпионству
Какое Чертаново !!! Мы 11 футболистов продали !!! Еще и Салтыков в локо прилет скоро !!! Сколько у мяса наших ? У зенита ? А ? Они тоже Чертаново !!! Осенькин залог победы и ребята кто с ним !!! Ты о чем !!!
+3
-2
+1
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Евгений Караваев
Чертаново рвётся к чемпионству
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Peter Parker
Интересно, чего добивается такими заявлениями агент Сафонов, который пытается навести суету в Динамо с Тюкавиным?
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Вероника Иванова
Они больше сил тратят на ток-шоу, тусовки и новую забаву - любительский футбол. Не футбол, а шоубизнес
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Игорь Заварзин
Плюсану +1000 Всë по делу и именно так и выглядело. Снял с языка.
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Иван Шуткин
Даже мертвый Зенит сеье такого не позволяет, проигрывает, но играет до конца, а в Спартаке футболисты без характера и уважения к себе и самое страшное к болельщикам
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Вероника Иванова
Ответ SuperStarrrr
Хваленый Бабич был на игре?? Просто по обзору я не понял чего он хотел от Максименко в случае с четвертым голом, может бежать было лень..
Походу Макс ему крикнул, чтоб оставил мяч ему)))
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Давид Agabekyan
Ответ Romano1985
Какое Чертаново !!! Мы 11 футболистов продали !!! Еще и Салтыков в локо прилет скоро !!! Сколько у мяса наших ? У зенита ? А ? Они тоже Чертаново !!! Осенькин залог победы и ребята кто с ним !!! Ты о чем !!!
Сколько у Зенита? Один Сергеев?
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