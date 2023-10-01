«Игроки Спартака» – какие-то утомленные пенсионеры, прощальная гастроль артистов. Несолидно! Себя надо уважать». Агент Сафонов о 0:4 в Самаре

Агент Алексей Сафонов назвал игроков «Спартака» «утомленными пенсионерами».

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир .



– Я был на трибуне. На мой взгляд, счет по игре. « » просто разнесли «Спартак»!

Я вообще не понял красно-белых. Приехали московские болельщики, обеспечили им такую шикарную поддержку. Но так играть нельзя! Недопустимо!

Какие-то утомленные пенсионеры... Себя надо уважать. А то это все походило на прощальную гастроль артистов. В этой встрече «Спартак» был просто набором высокооплачиваемых футболистов, но вот команды я вообще не увидел!

«Крылья», наоборот, поймали кураж, играли в свой футбол. Болельщики гнали ребят все 90 минут. Они их отблагодарили таким счетом.

А «Спартак»... Несолидно! Серьезные мастера не должны опускаться ниже своего уровня. Уважайте себя и своих поклонников. У самарцев я равнодушных не увидел.

– Кто явно выпал из игры москвичей?

– Да ругать кого-то одного сейчас неправильно. Да, где-то Максименко не выручил, где-то защитники не добежали. Но в целом выпала вся команда. Набор игроков. Не более... – сказал .

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