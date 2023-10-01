Осинькин о 4:0 со «Спартаком»: «Тяжелая игра. Много залетело. Важно найти слова, чтобы игроки «Крыльев» остались на земле»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Матч ТВ Футбол

Игорь Осинькин оценил крупную победу «Крыльев Советов» над «Спартаком» (4:0).

– Получается, что удивили «Спартак»?

– Получается, что удивили, но игра в любом случае получилась тяжелая. Мы из своих возможностей выжали максимум. Много времени приходилось не только играть, но и терпеть.

Для болельщиков мы сделали настоящий подарок и надеемся, что фанатов на каждой игре будет чуть‑чуть больше, чем на предыдущих.

– Обновили клубный рекорд по итогам 10 туров. Как это ощущается внутри команды?

– Никак. Не смотрим ни на цифры, ни на рекорды. О них мы узнаем в прессе. Сейчас надо готовиться к следующим играм, идти дальше. Сложный момент.

Большой счет, много залетело. Нам с тренерским штабом важно найти слова, чтобы футболисты остались на земле. Все впереди. Нам есть в чем прибавлять. Даже в такой радостный день надо правильно смотреть вперед.

– «Спартак» почти весь матч владел инициативой и мячом, «Крылья» больше действовали на контратаках. Так изначально планировали играть?

– И планировали, и по счету. Так получилось, что рано мы повели. В силу этих факторов мы играли в такой футбол, который вы видели. «Спартак» умеет эти мячи забирать. Когда нас счет устраивает, было важно создать плотность, в которой бы «Спартак» и его лидеры не чувствовали бы себя уверенно.

– Впереди игра на Кубок, чего ждете?

– Надо разобраться с ребятами. Некоторые замены были из‑за травм. Надо посмотреть, кто сможет полноценно играть весь матч, а до него меньше трех суток, поэтому сейчас будет большая работа, много надо будет думать, решать, – сказал тренер самарского клуба после матча 10-го тура Мир РПЛ.

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14 комментариев

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Даниил Семенов
очень воспитанный человек. даже после такой победы с уважением относится к сопернику
+25
0
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Johnie
Аплодируем стоя!
+24
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Евгений Борисович
Спасибо Игорь Витальевич!!! От всей Самары!!!
+19
0
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SuperStarrrr
Как бы Осинькин после этой игры в Спартак не поехал..
+5
-2
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Quiet Dad
Ответ Даниил Семенов
очень воспитанный человек. даже после такой победы с уважением относится к сопернику
старая школа. он интелегентен.
+3
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jqzn88xn6n
Самару с победой!
+2
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ЭАГ
Скромляшка! Уважаю, не то как некоторые себя ведут.
+2
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Промах Мораты
Чем там спартак владел? Смех
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Владислав88
Нормально подколол про тяжёлую игру 🤣🤣🤣
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Ильдар Фарукшин
Осинькин ❤️❤️❤️❤️.. От Спартака с 1984 как болею за него
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Romano1985
Ответ Евгений Борисович
Спасибо Игорь Витальевич!!! От всей Самары!!!
Как бы все опять не уехали куда нибудь !!! А уедут !!!
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Пикачу82
С таким куском ...... в воротах и тренером пацаном который не определил основной состав команды до сих пор, не удивительно что все залетело
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ilya arakchiev
Ответ SuperStarrrr
Как бы Осинькин после этой игры в Спартак не поехал..
Не надо. Просто не думай об этом
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