Осинькин о 4:0 со «Спартаком»: «Тяжелая игра. Много залетело. Важно найти слова, чтобы игроки «Крыльев» остались на земле»

Игорь Осинькин оценил крупную победу «Крыльев Советов» над «Спартаком» (4:0).

– Получается, что удивили «Спартак»?

– Получается, что удивили, но игра в любом случае получилась тяжелая. Мы из своих возможностей выжали максимум. Много времени приходилось не только играть, но и терпеть.

Для болельщиков мы сделали настоящий подарок и надеемся, что фанатов на каждой игре будет чуть‑чуть больше, чем на предыдущих.

– Обновили клубный рекорд по итогам 10 туров. Как это ощущается внутри команды?

– Никак. Не смотрим ни на цифры, ни на рекорды. О них мы узнаем в прессе. Сейчас надо готовиться к следующим играм, идти дальше. Сложный момент.

Большой счет, много залетело. Нам с тренерским штабом важно найти слова, чтобы футболисты остались на земле. Все впереди. Нам есть в чем прибавлять. Даже в такой радостный день надо правильно смотреть вперед.

– «Спартак» почти весь матч владел инициативой и мячом, « » больше действовали на контратаках. Так изначально планировали играть?

– И планировали, и по счету. Так получилось, что рано мы повели. В силу этих факторов мы играли в такой футбол, который вы видели. «Спартак» умеет эти мячи забирать. Когда нас счет устраивает, было важно создать плотность, в которой бы «Спартак» и его лидеры не чувствовали бы себя уверенно.

– Впереди игра на Кубок, чего ждете?

– Надо разобраться с ребятами. Некоторые замены были из‑за травм. Надо посмотреть, кто сможет полноценно играть весь матч, а до него меньше трех суток, поэтому сейчас будет большая работа, много надо будет думать, решать, – сказал тренер самарского клуба после матча 10-го тура Мир .

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