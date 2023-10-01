«Спартак» повторил самое крупное поражение при Абаскале – 0:4 от «Крыльев», как от «Зенита» в Суперкубке
«Спартак» повторил самое крупное поражение при тренере Гильермо Абаскале.
Московский клуб крупно проиграл «Крыльям Советов» в Самаре (0:4) в 10-м туре Мир РПЛ.
Это была 56-я игра испанского тренера Гильермо Абаскаля во главе «Спартака».
Он начинал работу в России матчем за OLIMPBET Суперкубок против «Зенита» 9 июля 2022, и тогда красно-белые проиграли с таким же счетом – 0:4.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Спартак».
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Попутно начав новый цикл спартачка 😂😂😂
Классный футбол 💪
А то бы......
Абаскаль возвращайся обратно в Испанию
гы гы гы