«Спартак» повторил самое крупное поражение при Абаскале – 0:4 от «Крыльев», как от «Зенита» в Суперкубке

«Спартак» повторил самое крупное поражение при тренере Гильермо Абаскале.

Московский клуб крупно проиграл «Крыльям Советов» в Самаре (0:4) в 10-м туре Мир .

Это была 56-я игра испанского тренера во главе « ».

Он начинал работу в России матчем за OLIMPBET Суперкубок против «Зенита» 9 июля 2022, и тогда красно-белые проиграли с таким же счетом – 0:4.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Спартак».

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