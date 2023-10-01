«Спартак» повторил самое крупное поражение при Абаскале – 0:4 от «Крыльев», как от «Зенита» в Суперкубке

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России рекорды Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» повторил самое крупное поражение при тренере Гильермо Абаскале.

Московский клуб крупно проиграл «Крыльям Советов» в Самаре (0:4) в 10-м туре Мир РПЛ.

Это была 56-я игра испанского тренера Гильермо Абаскаля во главе «Спартака».

Он начинал работу в России матчем за OLIMPBET Суперкубок против «Зенита» 9 июля 2022, и тогда красно-белые проиграли с таким же счетом – 0:4.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Спартак».

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206 комментариев

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АланСмити
Спасибо Крыльям от всей России!
+334
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Bring Me The Horizon
Один из лидеров чемпионата Крылья на классе разобрались с московским середняком. Не вижу никакой сенсации
Попутно начав новый цикл спартачка 😂😂😂
+178
-21
+157
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Evgeny Trifonov
Понимаю Спартак, тяжело выходить на рядовой матч чемпионата после победы в Лиге Европы. Пусть и виртуальной
+123
-10
+113
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alexsem69
На Самару приятно смотреть!
Классный футбол 💪
+76
-3
+73
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расформировать московские кабинеты
Шпартальке-04
+71
-5
+66
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voka25
Карточка Соболеву сломала ВСЮ игру.
А то бы......
+60
-3
+57
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Old Vyaine
Ответ АланСмити
Спасибо Крыльям от всей России!
Симптоматично. Вчера после Оренбурга самые заплюсованные комментарии были типа "вся страна рада". Открыл три подряд аккаунта авторов постов: город не указан, болеют за Спартак, Динамо, Локомотив.
+63
-11
+52
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Отец Абду
Ответ АланСмити
Спасибо Крыльям от всей России!
Крылышки топ!
+53
-6
+47
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Royal Watcher
Давай Зарема, какой заговор на этот раз?)))
+49
-2
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Роберт Дауни-средний
как говорили на ветке, сенсация была вчера, здесь же ничего нового
+42
-5
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Tigris
Последний гол прям эпичен
+35
-3
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Игорь Романов
Кто бы мог подумать в начале сезона, что Крылья сегодня будут бороться за чемпионство и подчистую деклассируют Спартак по игре, браво Крылья, браво Осинькин
+29
-1
+28
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Отец Абду
Сегодня праздник у всей страны:)

Абаскаль возвращайся обратно в Испанию
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Только Крылья
какой же Игорь Витальич крутой тренер! каждый год команду дербанят, а он продолжает строить все по новой и ставить красивую атакующую игру. где те недоумки, которые требовали его отставки в прошлом году? на такого тренера молиться надо! ему бы ресурсов побольше
+19
-1
+18
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9черное
Ответ Royal Watcher
Давай Зарема, какой заговор на этот раз?)))
Очевидно же, клятый Зенит после вчерашнего поражения простимулировал игроков Самары, пообещав каждому по 1 млрд. евро в случае разгромной победы над самой популярной командой мира
+15
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Крэнг
Больше таких рекордов! Спартак нужен для веселья всей страны:))
+17
-2
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Игорь Заварзин
Ответ АланСмити
Спасибо Крыльям от всей России!
Я КБ, начну с этого. Но тут соглашусь. Миллионы Спартачей сегодня благодарят Крылья за отличный футбол и объективный и показательный публичный расстрел Абаскаля. Думаю, что работа этого дилетанта в клубе сегодня наконец-то подошла к концу. Спасибо ещё раз, КС!
+15
-4
+11
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Человек из футбола
Ответ расформировать московские кабинеты
Шпартальке-04
Спарта4-0к
+10
-1
+9
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Вадим Железняков
Гнать надо Абаскаля
+8
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Крыло советов
Наглядная разница между уровнем тренеров)
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stason79
Осинькин просто топище
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mc-manaman
царю скорее звоните, царю)))
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Faust Doc
Крылья красавцы, хорошо отжарили!
гы гы гы
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Marienburg
Комментарий с благодарностью Самаре от всей России в топе с отрывом в 70 с лишним голосов. Спартак точно народная команда?
+7
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Пикачу82
Пора прощаться наверное с этим физруком! Чисто тренерское поражение! И в воротах кусок сами знаете чего...
+15
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