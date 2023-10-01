Абаскаль заменил Промеса впервые в сезоне РПЛ – на 60-й минуте в игре с «Крыльями». У Квинси было 9 полных матчей

Квинси Промес впервые заменен в матче «Спартака» в РПЛ в этом сезоне.

Главный тренер « » заменил 31-летнего атакующего полузащитника из Нидерландов на 60-й минуте матча 10-го тура Мир с «Крыльями Советов» (0:2, второй тайм). В игру вошел .

В девяти предыдущих играх выходил в стартовом составе и играл до финального свистка.

У Квинси 2 гола и 4 результативных паса в 10 матчах в Премьер-лиге. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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