Абаскаль заменил Промеса впервые в сезоне РПЛ – на 60-й минуте в игре с «Крыльями». У Квинси было 9 полных матчей

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Квинси Промес Антон Зиньковский Гильермо Абаскаль Футбол

Квинси Промес впервые заменен в матче «Спартака» в РПЛ в этом сезоне.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заменил 31-летнего атакующего полузащитника из Нидерландов на 60-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2, второй тайм). В игру вошел Антон Зиньковский.

В девяти предыдущих играх Промес выходил в стартовом составе и играл до финального свистка.

У Квинси 2 гола и 4 результативных паса в 10 матчах в Премьер-лиге. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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54 комментария

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pervakovcrea
Клоунада от Абаскаля пошла… Там мозес всю игру нулевой и Бонгонда растворился, а он Промеса с Зобниным меняет, которые хоть как-то на игру влияли, какой-то запредел уже
+73
-5
+68
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pervakovcrea
Ответ Кондитер
Промес до хрена на себя берет , зобнин нуль
Единственный момент в матче был - штанга Промеса
Единственный центральный, играющий вперед - Зобнин
Но так да - нуль и до хрена на себя берет🤦🏼‍♂️
+39
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+36
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Сергей Ошлапов
Всё таки Абаскалю надо уступить своё место, не тянет он.
+25
-3
+22
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pervakovcrea
Ответ Сергей Ошлапов
Всё таки Абаскалю надо уступить своё место, не тянет он.
Правды ради - очередной привет товарищу максименке:-))
+19
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+13
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Кондитер
Ответ pervakovcrea
Клоунада от Абаскаля пошла… Там мозес всю игру нулевой и Бонгонда растворился, а он Промеса с Зобниным меняет, которые хоть как-то на игру влияли, какой-то запредел уже
Промес до хрена на себя берет , зобнин нуль
+20
-8
+12
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Злобный Конь
В Самаре зачётное "Фон Вакано",это вам не "Жигулёвское". Надо успеть взять на местном пивзаводе. И сразу по набережной прогуляться.
+12
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phivas
у Мостового сегодня праздник!
+10
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+9
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Тимур Таубаев
Ну это конечно клоунада от Абаскаля , теперь ещё и Соболев не сыграет с ЦСКА , слил Шамара и Бальде , красавчик ))
+8
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jqzn88xn6n
Какой же каааайф
+5
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+4
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Промах Мораты
Ответ pervakovcrea
Правды ради - очередной привет товарищу максименке:-))
Вам хоть буффона поставьте все равно виноват вратарь будет
+4
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+3
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serhiot@yandex.ru
Квинси нужно начинать играть а не болтаться с друзьями по ночным клубам. На скамейке ему и место сегодня.
+3
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Владислав Романов
Народная примета, если крылья наверху турнирной таблицы, Самару ждет зимняя распродажа...
+3
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Alekos Akropolis
Всё хуже и хуже с Абаскалем....пора,пора уйти
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Антон Белименко
Все закономерно, Крылья заслуженно 2е, место Спартака-середина таблицы
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Валерий Чуплаков
Даа проиграл прежде всего тренер
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S.S.S.R.
У уголовника спад, он не тянет. Пусть сидит и думает. А гражданство ему дать, только после чемпионства.
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Злобный Конь
Сегодня последний матч рыжего...
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Антон Белименко
Ответ Мукунку хороший
Когда заменят Абаскаля..?
До зимы будем его терпеть
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pervakovcrea
Ну все, третий - красавцы Самара
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Илья Владимирович
Абаскаль проиграл игру, именно он. Сомнений в его компетенциях все больше и больше.
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АнатолЪ
Нужно было что-то менять. Так что большой трагедий тут нет. Одна штанга ещё ни о чём не говорит.
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Андрей Хабибуллин
Спартак сегодня дно.особенно Денисов и Максименко.
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Никита Давыдкин
Промеса в половине матчей можно было снимать с игры, он тупо не тянет. Особенно глупо выглядит, когда вся команда обороняется, а он в центре поля вместе с Соболевым стоит. Ладно соболев может зацепиться, но Промес там по что? У него уже не хватает скорости убежать, нет того контроля мяча в ускорении. Тот же бонгонда намного быстрее, но он в защите, а Промес курит бамбук в центре поля
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Мукунку хороший
Когда заменят Абаскаля..?
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Зизуха
рисковый парень этот Абаскаль
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