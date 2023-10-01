Соболев пропустит дерби «Спартак» – ЦСКА из-за перебора карточек. Он получил 4-ю желтую в игре с «Крыльями»

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Александр Соболев Футбол

Александр Соболев пропустит дерби «Спартак» – ЦСКА из-за дисквалификации.

26-летний нападающий получил желтую карточку за то, что наступил на голеностоп игроку «Крыльев Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ.

Это предупреждение стало 4-м для Соболева в 9 матчах нынешнего чемпионата России. Таким образом, он получил автоматическую дисквалификацию на один матч.

8 октября «Спартак» примет ЦСКА в рамках московского дерби в 11-м туре.

Подробная статистика Соболева, забившего 2 гола и сделавшего 3 ассиста в РПЛ, доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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90 комментариев

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Кирилл
Не захотел снова встретиться с Рошей )
+80
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Shuller18
Эх, а я хотел ему с трибуны в очередной раз крикнуть по поводу его ориентации...
+81
-21
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Максим Катебо
Только «очень умный игрок», зная что висит на карточке, перед дерби тем более, будет при счете 0:3 вот такой глупостью заниматься. Тьфу, мля…!
+49
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IceBear27
Четвёртая ЖК в 10ом туре для центрального нападающего? И это ещё дельфин первый тур пропустил))
+22
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Олег Комисаров
А нападающий больше нет
+15
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ICE78
Ответ Кирилл
Не захотел снова встретиться с Рошей )
:))
+13
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Shuller18
Ответ IceBear27
Четвёртая ЖК в 10ом туре для центрального нападающего? И это ещё дельфин первый тур пропустил))
Да в том-то и дело) А в прошлом сезоне один из лидеров по карточкам в целом был за чемпионат. А потом недоумевают, почему к Соболеву такое отношение у общественности, да потому что ведет себя на поле как аморальное существо. При том, что футболист не самый плохой объективно.
+15
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2rmw28c6y6
Браво! Браво! И еще раз браво! 4-й надо было по-дворовому этим упырям закатывать! Крылья и Игорь Осинькин - лучшие. А мой любимый Спартак - дно… Вот что значит, когда одна команда тренируется и играет, а другая картонная.
+14
-4
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Shuller18
Ответ Мартинелли
Откуда знаешь его ориентацию?
По поступкам.
+18
-9
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Hunt13
Ответ Shuller18
Эх, а я хотел ему с трибуны в очередной раз крикнуть по поводу его ориентации...
как относишься к фанайди? что писал по этому поводу в комментариях??
+9
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+8
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Честный контроль
Видимо Дельфин настолько боится встречи с Рошой, что
всю игру старательно зарабатывал себе горчичник. Правда судья постоянно закрывал глаза. И только под конец игры у судьи чай выветрился.
+10
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Алексей Чечуков
Ответ Максим Катебо
Только «очень умный игрок», зная что висит на карточке, перед дерби тем более, будет при счете 0:3 вот такой глупостью заниматься. Тьфу, мля…!
Это конечно реально глупо, но еще более странно для меня что у нападающего вообще 4 жк за 10 туров, я понимаю когда такое количество у защитников и опорников, но нападающий вообще должен их получать в самых редких случаях
+8
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Тимур Таубаев
Лол вообще , Абаскаль не дал шанса Шамару в этом сезоне , слил его и Бальде , Мелешина даже в заявке нет … и кем играть собрался ?)
+8
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pervakovcrea
Ответ Злобный Конь
Новый тренер что то придумает. Не думаю что рыжего оставят после Самары.
К сожалению, скорее всего это будет усатый стас
+7
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jdrk
Решил позор своего клуба посмотреть дома с дивана))
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Александр Быкович
4 жёлтых в 9 матчах для нападающего?!?!Ну это расстрел,а проще говоря "тёмная".Ну невозможно так себя вести!
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Qaz Polk
Ответ Олег Комисаров
А нападающий больше нет
А абаскалю оказывается, что не надо больше и о чём думали когда всех раздали не известно😭
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Рязанец_80
Как-то по барабану. Пешком ходил и тходила вся команда, весь матч. Абаскаль, может домой пора? Или кто-то ставку на Самару сделал...? Как так, что бы просто так, мастера спорта из Москвы и других стран в составе Спартака НЕ играли всю игру? Простейшие потери, а всë это раны на сердца Спартаковских болельщиков. Позорники.
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Stilet525
Ответ IceBear27
Четвёртая ЖК в 10ом туре для центрального нападающего? И это ещё дельфин первый тур пропустил))
И сколько раз ему судьи простили? В том числе и в этой игре.
+6
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seka@
Кажется Абаскаль гоу хоум
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Diyas
не хотел снова позориться, вот и получил карточку.
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Злобный Конь
Новый тренер что то придумает. Не думаю что рыжего оставят после Самары.
+5
-2
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Rinat Galyrov
Всё , теперь рыжего после цска отправят домой...
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Дональд Сабвейский
Отлично! Значит, можно смело ставить на то, что дельфин не забьёт)
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ЭлектроВеник
рыбообразный зас-сал против коней играть
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