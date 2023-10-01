Соболев пропустит дерби «Спартак» – ЦСКА из-за перебора карточек. Он получил 4-ю желтую в игре с «Крыльями»
Александр Соболев пропустит дерби «Спартак» – ЦСКА из-за дисквалификации.
26-летний нападающий получил желтую карточку за то, что наступил на голеностоп игроку «Крыльев Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ.
Это предупреждение стало 4-м для Соболева в 9 матчах нынешнего чемпионата России. Таким образом, он получил автоматическую дисквалификацию на один матч.
8 октября «Спартак» примет ЦСКА в рамках московского дерби в 11-м туре.
Подробная статистика Соболева, забившего 2 гола и сделавшего 3 ассиста в РПЛ, доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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