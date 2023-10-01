Соболев пропустит дерби «Спартак» – ЦСКА из-за перебора карточек. Он получил 4-ю желтую в игре с «Крыльями»

Александр Соболев пропустит дерби «Спартак» – ЦСКА из-за дисквалификации.

26-летний нападающий получил желтую карточку за то, что наступил на голеностоп игроку « » в матче 10-го тура Мир РПЛ.

Это предупреждение стало 4-м для в 9 матчах нынешнего чемпионата России. Таким образом, он получил автоматическую дисквалификацию на один матч.

8 октября « » примет в рамках московского дерби в 11-м туре.

Подробная статистика Соболева, забившего 2 гола и сделавшего 3 ассиста в РПЛ, доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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