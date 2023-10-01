«А «Спартак» где, что за ужас? Большой привет Абаскалю, выводов ноль у тренера». Губерниев о матче с «Крыльями»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Акрон Даниил Денисов Гильермо Абаскаль Никита Салтыков Футбол

Дмитрий Губерниев предъявил претензии тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Спартак» дважды пропустил от «Крыльев Советов» к 25-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ в Самаре.

«Простите, а московский «Спартак» где??? Что за ужас-ужас???

Большой привет Абаскалю!!! Над ним с фланга Салтыкова в Кубке издевался еще «Акрон»… Выводов у тренера ровно ноль.

Денисов туда на фланг в наказание, что ли, опять отправлен?!

Интересно, а тренер «Спартака» вообще слышал, в чем именно сильны нынешние «Крылья»????» – написал ведущий и комментатор «Матч ТВ».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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69 комментариев

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Зицпредседатель Фунт
Хлусевич и Денисов просто дно. Невозможно смотреть просто. Один вечно теряет соперника, второй мяч ни обработать не может, ни пас на три метра дать нормально
+29
-3
+26
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suka1989
Губе до всего есть дело , жалкий популист
+23
-4
+19
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Инспектор Гаджет
Центр поля у Спартака полный ноль Зобнин и Мойзес не тянут Спартак с уважением.... Где Пруцев который больше этих двоих делает? Абаскаль дно если не может уже в который раз выбрать состав
+17
-4
+13
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Алексей Иванов
Денисов наше всё!!!! не понимаю рыжего, где Рябчук????
+13
-1
+12
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Albert58
Ответ Зицпредседатель Фунт
Хлусевич и Денисов просто дно. Невозможно смотреть просто. Один вечно теряет соперника, второй мяч ни обработать не может, ни пас на три метра дать нормально
Приплюсуй ВРАТАРЯ -ДЫРКУ.
+11
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+9
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Владимирыч73
Абаскаль похоже вообще не парится разбором команд перед игрой.Он только повторы на планшете смотрит.
+8
0
+8
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WelD
Сколько Хлусевич уже запорол...🤦
+6
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avcgloronalduMU
этот флудист чего пургу несёт на тренера?
+6
-1
+5
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Тыр Пырыч
Дно твой Матч ГВ. Не показать на федеральном канале матч тура...
+10
-5
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Ринат Якупов
Нужен тренер, а не Абаскаль.
+9
-4
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JIEOMEC
Ответ Тыр Пырыч
Дно твой Матч ГВ. Не показать на федеральном канале матч тура...
зачем показывать игру крыльев с аутсайдером?
+5
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tolstiy
а вчера он тоже самое про зенит и семака писал? клоун с низкой социальной ответственностью.... если, что, вообще не болельщик спартака....
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JIEOMEC
Ответ Инспектор Гаджет
Центр поля у Спартака полный ноль Зобнин и Мойзес не тянут Спартак с уважением.... Где Пруцев который больше этих двоих делает? Абаскаль дно если не может уже в который раз выбрать состав
Мойзес не тянет Спартак, он же в ЦСКА, а ваш именуется Мозес
+3
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Евгений Шазиев
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губа худшее, что может быть с российским спортом, берёт чисто горлом, спортивного интеллекта - ноль.
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Dragon10
Интересно, а недокомментатор вообще слышал, что из себя представляет футбол? Греби в биатлон
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Иван Иванов
Ответ Ринат Якупов
Нужен тренер, а не Абаскаль.
И вратарь срочно!!! Селихов зеркальный, Максименко дырка. Нужен сильный надёжный вратарь, наподобие Шелии к примеру
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Алексей Булгаков
Ответ Зицпредседатель Фунт
Хлусевич и Денисов просто дно. Невозможно смотреть просто. Один вечно теряет соперника, второй мяч ни обработать не может, ни пас на три метра дать нормально
абаскаль такой же физрук как и игроки предлагаю зарему в кандитаты главного тренера спартака
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Алексей Букарев
Когда наконец избавится от любимчиков рыжего -Денисова, Хлусевича? Промеса в запас. Джикию, Зиньковского, Рябчука, Медину, Пруцева в основу.
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Sportswear
На месте тренера заменил бы Дуарте на Джикию и Мозеса на Медину.
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WelD
мда..пожалуй Спартак сам себя закапывает с такой игрой ....
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Иван Иванов
Весь тайм провели в атаке а горим... Не удивительно, с таким воротником. Остаётся надеяться на продуктивный второй тайм
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Виктор Кульков
мне нравится вот эти возгласы ,не до людей.А крылья что не команда???че губернев орет.Денисов не тянет привозы часто.а Максименко какой раз дают шанс и он все портит.
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Stanislav Orlov
Денисова, Максименко и Хлусевича рот ...
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lyublyu Costornaya
Денисова гнать нужно было еще после Краснодара, днарь
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arspurs9
Как Спартак нашел Бабича, так надо найти теперь правого защитника. Денисов из матча в матч в обороне мертв.
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