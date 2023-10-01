«А «Спартак» где, что за ужас? Большой привет Абаскалю, выводов ноль у тренера». Губерниев о матче с «Крыльями»

Дмитрий Губерниев предъявил претензии тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Спартак» дважды пропустил от « » к 25-й минуте матча 10-го тура Мир в Самаре.

«Простите, а московский « » где??? Что за ужас-ужас???

Большой привет Абаскалю!!! Над ним с фланга в Кубке издевался еще « »… Выводов у тренера ровно ноль.

Денисов туда на фланг в наказание, что ли, опять отправлен?!

Интересно, а тренер «Спартака» вообще слышал, в чем именно сильны нынешние «Крылья»????» – написал ведущий и комментатор «Матч ТВ».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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