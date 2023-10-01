Защитник «Крыльев» Горшков забил «Спартаку» дважды к 25-й, пробив левой и правой в ближний и дальний угол. У москвичей прервалась серия из 3 сухих матчей подряд

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Максименко Амар Рахманович Юрий Горшков Никита Салтыков Футбол

«Спартак» пропустил гол на первых минутах в матче с «Крыльями Советов».

Защитник «Крыльев» Юрий Горшков забил с паса хавбека Никиты Салтыкова на 7-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ в Самаре после контратаки. На 25-й Горшков сделал дубль после паса полузащитника Амара Рахмановича.

Отметим, что 24-летний защитник забил вратарю «Спартака» Александру Максименко с левой и правой ноги, в ближний и дальний угол.

У красно-белых прервалась сухая серия из трех матчей подряд. Были победы над «Сочи» (1:0), «Пари НН» (3:0) и «Динамо» (1:0).

Подробная статистика Горшкова доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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51 комментарий

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nCuXpalata13
Ответ Vladserge
Если Дуарте смогут убрать из команды, то это будет лучшая новость
Дуарте? В чем он провинился?
Из под Денисова 2 забили, Максименко пустил в ближний, но виноват Дуарте? Это шутка такая?
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dr. cage
Да, хорошо, что Хинкалыч на банке.. А то Крылышки бы уже 5 закинули..
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Посторонним В
класно Осинькин нашего лоха уделывает!! залюбуешся.
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kamnev72@mail.ru
Что ни удар по воротам-гол, ужас.
+18
-2
+16
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Kit Belleu
Тренеришка в Спартаке все учится и экспериментирует для будущей своей работы,так сказать набирается опыта.Опять начал матч со штурма без оглядки,а команда не простая у соперников и идет выше Спартака в таблице.А этот все как всегда .Вот и заполучил.Менять его надо.
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Дмитрий Тихонов
На самом деле - это переодетый "Манчестер Сити"! Поэтому такая игра и реализация!)))
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Marsel Bodro
Пока в составе бестолковые бегунки Денисов и Хлусевич, ничего хорошего не будет.
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Мукунку хороший
Ответ Vladserge
Дуарте всю игру портит.
А Денисов? Украшает.??)))
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Streetbor
Горшков жив, панки хой! 🎸
+8
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teddy10
Крылья, конечно, классно контратаки разыгрывают и реализация отличная
+5
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Three Days Grace
вот какая мысль у человека в голове, когда он выпускает центр поля Мозес-Зобнин-Мартинс?
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Антон Белименко
Ответ Посторонним В
класно Осинькин нашего лоха уделывает!! залюбуешся.
Как говорится, разница в классе (тренерском) вполне очевидна
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Валерий Чуплаков
Зобу и Мозеса надо менять
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Romano1985
Че делает Осенькин с пацанами !!! Просто слезы радости !!! Как играют !!! Просто космос !!!
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SanyaNosorog
Крылья пока отлично смотрятся, грамотно обороняются и убегают в контратаки. Верю в победу!
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Тринадцатый95
Комментару Шнякину, в воду которую он пьет, нужно подсыпать какой то препарат, чтоб его язык онемел.
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Ktoto_V_Dome
Вот так, а то Спартак то, Спартак сё. Играть надо, а не трепаться.
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sd4fmwrvz8
Болельщики зенита рады больше чем самарцы😁закомплексованные вечно
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nCuXpalata13
Ответ Григорий Гашников
да, всех легионеров надо убирать, в Спартаке должны играть только русские
при чем тут легионеры?
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Роман Комаров
по воротам ваще не бьют, хотят закатить, ну катайте катайте
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Sergio1964
Осинькин наиграл на переход в Спартак. Уже и Бонгонда не играет. Два супердеревянных фланговых защитника Спартака, как защитники- г..но, так и в атаке- полное го..о. Соболев- это кто? Что он может в атаке? Простенький пас с большим запозданием отдать? И это все!? Надеюсь, люди принимающие решения в Спартаке не лишены самолюбия, может ума у них нет, но без самолюбия в бизнесе делать нечего. Игра Крыльев показывает все. Делайте срочные выводы, решатели.Одно радует, Зенит не будет чемпионом в этом году.
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Adjusted
Ответ Кузя Гитарист
Спартак опять не чемпион получается ?
Ничто, ничто не сможет забрать у Спартаа чемпионство трёх туров.
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pervakovcrea
Ответ Антон Белименко
Как говорится, разница в классе (тренерском) вполне очевидна
В каком классе разница, когда вратаришка в ближний простейший мяч пускает? Да и второй гол - можно было брать. Ну и отдельный привет товарищу Денисову, в обоих голах отличился…
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Роман Комаров
Ответ Григорий Гашников
да, всех легионеров надо убирать, в Спартаке должны играть только русские
где взять?
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Redmi Note9
Горшок
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