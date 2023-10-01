Защитник «Крыльев» Горшков забил «Спартаку» дважды к 25-й, пробив левой и правой в ближний и дальний угол. У москвичей прервалась серия из 3 сухих матчей подряд

«Спартак» пропустил гол на первых минутах в матче с «Крыльями Советов».

Защитник « » забил с паса хавбека на 7-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ в Самаре после контратаки. На 25-й Горшков сделал дубль после паса полузащитника Амара Рахмановича.

Отметим, что 24-летний защитник забил вратарю « » с левой и правой ноги, в ближний и дальний угол.

У красно-белых прервалась сухая серия из трех матчей подряд. Были победы над «Сочи» (1:0), «Пари НН» (3:0) и «Динамо» (1:0).

Подробная статистика Горшкова доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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