Защитник «Крыльев» Горшков забил «Спартаку» дважды к 25-й, пробив левой и правой в ближний и дальний угол. У москвичей прервалась серия из 3 сухих матчей подряд
«Спартак» пропустил гол на первых минутах в матче с «Крыльями Советов».
Защитник «Крыльев» Юрий Горшков забил с паса хавбека Никиты Салтыкова на 7-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ в Самаре после контратаки. На 25-й Горшков сделал дубль после паса полузащитника Амара Рахмановича.
Отметим, что 24-летний защитник забил вратарю «Спартака» Александру Максименко с левой и правой ноги, в ближний и дальний угол.
У красно-белых прервалась сухая серия из трех матчей подряд. Были победы над «Сочи» (1:0), «Пари НН» (3:0) и «Динамо» (1:0).
Подробная статистика Горшкова доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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Из под Денисова 2 забили, Максименко пустил в ближний, но виноват Дуарте? Это шутка такая?