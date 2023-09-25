Агент Джикии: «Руководство «Спартака» хотело продлить контракт, других заявлений не было. Но я не знаю мнение Абаскаля»
Агент Георгия Джикии высказался о возможном продлении контракта со «Спартаком».
Капитан «Спартака» остался в запасе в двух последних матчах Мир РПЛ – против «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0). Срок его нынешнего контракта рассчитан до лета 2024 года.
– Повлияет ли ситуация с сокращением игрового времени Джикии на продление контракта?
– Мне сложно сказать. Есть заявление руководства «Спартака» о намерении продлить контракт, после этого ничего не менялось и других заявлений не было. Но я не знаю мнение тренера.
Если руководство поменяет свои намерения, они скажут нам об этом. Остальное – догадки. Нет фактов, говорящих о том, что ничего не будет или же что-то будет, – сказал агент Вадим Шпинев.
Агент Джикии после его 2 игр в запасе: «Было любопытно увидеть сумасшедшие пасы Дуарте вразрез в конце матча. «Динамо» удачи не хватило, чтобы воспользоваться»
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Лично мое мнение, им мог бы стать Умяров, но ему надо набрать форму после травмы, чтобы стабильно играть в основе для начала. У Наиля есть задатки лидера, да и уже больше ста матчей. Тем более в команде есть люди, которые за него голосовали на выборах. Хотя Соболев тоже подходит по этим же критериям, возможно, что Соболева повязка бы сделал более хладнокровным на поле.