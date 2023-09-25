Агент Джикии: «Руководство «Спартака» хотело продлить контракт, других заявлений не было. Но я не знаю мнение Абаскаля»

Агент Георгия Джикии высказался о возможном продлении контракта со «Спартаком».

Капитан «Спартака» остался в запасе в двух последних матчах Мир – против «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0). Срок его нынешнего контракта рассчитан до лета 2024 года.

– Повлияет ли ситуация с сокращением игрового времени Джикии на продление контракта?

– Мне сложно сказать. Есть заявление руководства « » о намерении продлить контракт, после этого ничего не менялось и других заявлений не было. Но я не знаю мнение тренера.

Если руководство поменяет свои намерения, они скажут нам об этом. Остальное – догадки. Нет фактов, говорящих о том, что ничего не будет или же что-то будет, – сказал агент .

Агент Джикии после его 2 игр в запасе: «Было любопытно увидеть сумасшедшие пасы Дуарте вразрез в конце матча. «Динамо» удачи не хватило, чтобы воспользоваться»

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