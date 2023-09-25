Агент Джикии: «Руководство «Спартака» хотело продлить контракт, других заявлений не было. Но я не знаю мнение Абаскаля»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Гильермо Абаскаль Футбол

Агент Георгия Джикии высказался о возможном продлении контракта со «Спартаком».

Капитан «Спартака» остался в запасе в двух последних матчах Мир РПЛ – против «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0). Срок его нынешнего контракта рассчитан до лета 2024 года.

– Повлияет ли ситуация с сокращением игрового времени Джикии на продление контракта?

– Мне сложно сказать. Есть заявление руководства «Спартака» о намерении продлить контракт, после этого ничего не менялось и других заявлений не было. Но я не знаю мнение тренера.

Если руководство поменяет свои намерения, они скажут нам об этом. Остальное – догадки. Нет фактов, говорящих о том, что ничего не будет или же что-то будет, – сказал агент Вадим Шпинев.

Агент Джикии после его 2 игр в запасе: «Было любопытно увидеть сумасшедшие пасы Дуарте вразрез в конце матча. «Динамо» удачи не хватило, чтобы воспользоваться»

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10 комментариев

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Ответ Алексей Окатов
Если вдруг его продлят с сохранением текущей зарплаты,это будет фееричный менеджмент конечно
маловероятно что зарплату оставят на прежнем уровне, но я вообще не вижу причин для продления, нужны новые люди!
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Ответ jqzn88xn6n
В целом и Квинси годный капитан
капитан команды у нас должен быть Соболев, вот кто никогда не остаётся равнодушным на поле...Квинси как по мне не тянет на эту роль...ещё важный момент, капитан команды должен быть россиянин, не легионер...
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Алексей Окатов
Если вдруг его продлят с сохранением текущей зарплаты,это будет фееричный менеджмент конечно
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Ковид 07.10.52
В последние годы у капитанов Спартака был плохой финиш в карьере...
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Гриша
Мож не надо?
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jqzn88xn6n
В целом и Квинси годный капитан
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агент не понимает, что игроку нужно доказывать каждый день свою необходимость клубу, а не ждать от руководства продления контракта после каких-то заявлений...то что Малышев сделал вброс о намерении продлить контракт, то это лишь слова, а дело за игроком и уровнем его игры...
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ДМ-1чемпион
Если бы был нужен, уже бы продлили! Ответ очевиден.
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Peter Parker
Ответ </c/>
капитан команды у нас должен быть Соболев, вот кто никогда не остаётся равнодушным на поле...Квинси как по мне не тянет на эту роль...ещё важный момент, капитан команды должен быть россиянин, не легионер...
Еще часто называют Литвинова, но Руслан будто немного типажа человек, не настолько конечно как Зобнин, но тоже не самый претендующий.
Лично мое мнение, им мог бы стать Умяров, но ему надо набрать форму после травмы, чтобы стабильно играть в основе для начала. У Наиля есть задатки лидера, да и уже больше ста матчей. Тем более в команде есть люди, которые за него голосовали на выборах. Хотя Соболев тоже подходит по этим же критериям, возможно, что Соболева повязка бы сделал более хладнокровным на поле.
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