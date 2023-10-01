Агент Миранчука и Жемалетдинова заявил, что они не продлят контракты с «Локо» при Леонченко
Агент Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова рассказал, что они могут уйти из «Локо».
Контракты обоих футболистов с «Локомотивом» рассчитаны до 30 июня 2024 года.
– Что с контрактами Жемалетдинова и Миранчука? Им сделали предложения о продлении?
– Все прекрасно, я рад! Как раз к семье Рифата шел – поздравить с этим долгожданным голом, обнять.
– С контрактом что? Предложение сделано?
– Все замечательно! Все в работе, все в процессе. Вообще все замечательно.
– Проблем нет?
– Никаких проблем!
– Проблем с продлением?
– Да, генеральный директор закончит работу в футбольном клубе «Локомотив», и все будет хорошо.
– Думаете, только так?
– Думаю, только так.
– Пока Леонченко в «Локо», продления не будет?
– Наверное, да.
– И тогда они уйдут?
– Значит, они уйдут.
– А в чем проблема? Он не хочет продлевать, или у вас с ним напряженные отношения?
– У меня с ним нет никаких отношений. Ни напряженных, ни дружеских. Никаких.
Есть футбольный клуб «Локомотив», который был, есть и будет. Генеральный директор – такое же менеджер, как... Начальник отдела кадров, селекционер. Только в определенном статусе. Генеральных директоров было очень много и будет очень много. А футбольный клуб есть и остается. Очень важно, чтобы этот направляющий вектор, руководитель был достойным, профессиональным и порядочным. Все. Все это очень важно.
– Кто раньше уйдет: генеральный директор или Миранчук с Жемалетдиновым?
– Думаю, что первый вариант, – сказал агент Вадим Шпинев.
Миранчук и Жемалетдинов – воспитанники «Локомотива». Антон провел в клубе всю карьеру (уходил только в аренду в эстонскую «Левадию»). Жемалетдинов выступал за «Рубин», но в июне 2018-го вернулся в «Локо».
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