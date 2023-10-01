Агент Миранчука и Жемалетдинова заявил, что они не продлят контракты с «Локо» при Леонченко

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Леонченко Антон Миранчук Рифат Жемалетдинов агенты Вадим Шпинев Футбол

Агент Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова рассказал, что они могут уйти из «Локо».

Контракты обоих футболистов с «Локомотивом» рассчитаны до 30 июня 2024 года.

– Что с контрактами Жемалетдинова и Миранчука? Им сделали предложения о продлении?

– Все прекрасно, я рад! Как раз к семье Рифата шел – поздравить с этим долгожданным голом, обнять.

– С контрактом что? Предложение сделано?

– Все замечательно! Все в работе, все в процессе. Вообще все замечательно.

– Проблем нет?

– Никаких проблем!

– Проблем с продлением?

– Да, генеральный директор закончит работу в футбольном клубе «Локомотив», и все будет хорошо.

– Думаете, только так?

– Думаю, только так.

– Пока Леонченко в «Локо», продления не будет?

– Наверное, да.

– И тогда они уйдут?

– Значит, они уйдут.

– А в чем проблема? Он не хочет продлевать, или у вас с ним напряженные отношения?

– У меня с ним нет никаких отношений. Ни напряженных, ни дружеских. Никаких.

Есть футбольный клуб «Локомотив», который был, есть и будет. Генеральный директор – такое же менеджер, как... Начальник отдела кадров, селекционер. Только в определенном статусе. Генеральных директоров было очень много и будет очень много. А футбольный клуб есть и остается. Очень важно, чтобы этот направляющий вектор, руководитель был достойным, профессиональным и порядочным. Все. Все это очень важно.

– Кто раньше уйдет: генеральный директор или Миранчук с Жемалетдиновым?

– Думаю, что первый вариант, – сказал агент Вадим Шпинев.

Миранчук и Жемалетдинов – воспитанники «Локомотива». Антон провел в клубе всю карьеру (уходил только в аренду в эстонскую «Левадию»). Жемалетдинов выступал за «Рубин», но в июне 2018-го вернулся в «Локо».

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23 комментария

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Bartez1986
агенты в край охреневшие персонажи
+77
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+73
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FunyaFun
Шпинев тот еще … С Джикией так же набрасывает. По ходу Вадику агентские урезают…)
+43
-1
+42
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Fender117
Что агент, что журналист. Какой то диалог аутиста и глухого))))
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Gord Lane
Да не агентах здесь дело. Ну, да, они зло, но на команду сейчас выделяют копейки, в первую очередь РЖД, а планируют еще меньше. И Антон, Жема, Изидор, это в принципе одного поля ягоды. Понятное дело они хотят контакт пожирнее, но клуб даже не пытается найти золотую середину.
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selso99
Ответ Gord Lane
Да не агентах здесь дело. Ну, да, они зло, но на команду сейчас выделяют копейки, в первую очередь РЖД, а планируют еще меньше. И Антон, Жема, Изидор, это в принципе одного поля ягоды. Понятное дело они хотят контакт пожирнее, но клуб даже не пытается найти золотую середину.
Какую середину? У обоих контракты, словно они лидеры команды, но по факту оба начали движение с ярмарки, не всегда проходят даже в стартовый состав. Плюс денег стало меньше, да. Клуб хочет сократить расходы, всё логично.
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Hitgoe Himgob
Ответ selso99
Какую середину? У обоих контракты, словно они лидеры команды, но по факту оба начали движение с ярмарки, не всегда проходят даже в стартовый состав. Плюс денег стало меньше, да. Клуб хочет сократить расходы, всё логично.
Ну вот оба уйдут и с Локо все будет в порядке?

Не понимаю я вас, фанатов Локо. Дзюба плохой, Миранчук рвач. Ну ок, а кто у вас играть то будет? Денег у вас больше нет
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Bring Me The Horizon
Ответ FunyaFun
Шпинев тот еще … С Джикией так же набрасывает. По ходу Вадику агентские урезают…)
Аааа, точно. Он же ещё и агент грузина. А я и думаю, что слог то знакомый)
Ведь буквально последнюю неделю льёт в уши о том, какой хороший его пузатый клиент и какое дно испаноговорящий Дуарте
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Bring Me The Horizon
Интересно. Нас ждёт новый сериал
+7
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magentrumen
Не продлевать и брать других
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Антон Павлович1
Ответ Bartez1986
агенты в край охреневшие персонажи
Думаю логика проста, они денег хотят выбить, а им возможно не дают этого, вот и такие заявления
+5
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Алекс 777
Жемалетдинов и Антон пусть валят, з/п высокая, а толку 0. в академии подрастают новые игроки или легов лучше взять
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20 лет в офсайде
Походу тот случай когда агент сам попросил чтобы у него взяли интервью и дали возможность высказаться
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Александр Гороховик
Агенты - зло!
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Ярик01
Вряд ли они стоят нынешние 2 млн и 1.3 за скромные действия на продление, да и не ждут особо в других клубах
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Эльдар Гаджиев
столько воды сейчас прочитал
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Максим Табаран
не захотят продлевать, то не проблема
футбольный рынок гибкий, каждый год приток молодых парней, нужно биться за место и всегда показывать результат
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Spaten
Все замечательно! Идём ко дну
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Вячеслав Максименко
Да куда они уйдут? ))
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xomamb
все логично
больше трансферов - больше агентских
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Do Cent
Вот они,наши звездульки! Уже сами убирают-назначают генеральных директоров. Что же будет дальше?
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Руслан Узденов
Агент, конечно, тот ещё известное изделие, но пусть уходят - Миранчук вообще себя исчерпал.
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Gord Lane
Ответ Алекс 777
Жемалетдинов и Антон пусть валят, з/п высокая, а толку 0. в академии подрастают новые игроки или легов лучше взять
Любопытное мнение. Ну может играют они и так себе, но только забивают в самый нужный момент именно они, Антоха в Краснодаре , Жема вчера... И главное кто из легов сейчас поедет в Локо ?
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