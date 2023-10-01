Агент Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова рассказал, что они могут уйти из «Локо».

Контракты обоих футболистов с « » рассчитаны до 30 июня 2024 года.

– Что с контрактами и ? Им сделали предложения о продлении?

– Все прекрасно, я рад! Как раз к семье Рифата шел – поздравить с этим долгожданным голом, обнять.

– С контрактом что? Предложение сделано?

– Все замечательно! Все в работе, все в процессе. Вообще все замечательно.

– Проблем нет?

– Никаких проблем!

– Проблем с продлением?

– Да, генеральный директор закончит работу в футбольном клубе «Локомотив», и все будет хорошо.

– Думаете, только так?

– Думаю, только так.

– Пока Леонченко в «Локо», продления не будет?

– Наверное, да.

– И тогда они уйдут?

– Значит, они уйдут.

– А в чем проблема? Он не хочет продлевать, или у вас с ним напряженные отношения?

– У меня с ним нет никаких отношений. Ни напряженных, ни дружеских. Никаких.

Есть футбольный клуб «Локомотив», который был, есть и будет. Генеральный директор – такое же менеджер, как... Начальник отдела кадров, селекционер. Только в определенном статусе. Генеральных директоров было очень много и будет очень много. А футбольный клуб есть и остается. Очень важно, чтобы этот направляющий вектор, руководитель был достойным, профессиональным и порядочным. Все. Все это очень важно.

– Кто раньше уйдет: генеральный директор или Миранчук с Жемалетдиновым?

– Думаю, что первый вариант, – сказал агент .

Миранчук и Жемалетдинов – воспитанники «Локомотива». Антон провел в клубе всю карьеру (уходил только в аренду в эстонскую «Левадию»). Жемалетдинов выступал за «Рубин», но в июне 2018-го вернулся в «Локо».

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