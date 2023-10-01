Бабич – лучший игрок «Спартака» в сентябре. Защитник опередил Бонгонда, Промеса, Максименко и Селихова

Срджан Бабич стал лучшим футболистом «Спартака» в сентябре.

27-летний сербский футболист провел в прошлом месяце 3 матча за « » и забил победный гол в игре с «Сочи» (1:0).

Бабич набрал 35% голосов и получил приз от Winline, опередив (20%), , и (все – по 15%).

Подробная статистика Срджана доступна здесь.

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