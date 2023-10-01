Бабич – лучший игрок «Спартака» в сентябре. Защитник опередил Бонгонда, Промеса, Максименко и Селихова
Срджан Бабич стал лучшим футболистом «Спартака» в сентябре.
27-летний сербский футболист провел в прошлом месяце 3 матча за «Спартак» и забил победный гол в игре с «Сочи» (1:0).
Бабич набрал 35% голосов и получил приз от Winline, опередив Тео Бонгонда (20%), Александра Максименко, Александра Селихова и Квинси Промеса (все – по 15%).
Подробная статистика Срджана доступна здесь.
Бабич занял место Джикии. Как из этой ситуации выйдет Абаскаль?
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
8 комментариев