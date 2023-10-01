Бабич – лучший игрок «Спартака» в сентябре. Защитник опередил Бонгонда, Промеса, Максименко и Селихова

Теги Спартак премьер-лига Россия рейтинги болельщики Квинси Промес Александр Селихов Тео Бонгонда Срджан Бабич Александр Максименко Футбол

Срджан Бабич стал лучшим футболистом «Спартака» в сентябре.

27-летний сербский футболист провел в прошлом месяце 3 матча за «Спартак» и забил победный гол в игре с «Сочи» (1:0).

Бабич набрал 35% голосов и получил приз от Winline, опередив Тео Бонгонда (20%), Александра Максименко, Александра Селихова и Квинси Промеса (все – по 15%).

Подробная статистика Срджана доступна здесь.

Бабич занял место Джикии. Как из этой ситуации выйдет Абаскаль?

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Zorin
За сентябрь вполне заслуженно. Три матча сыграли на ноль с его помощью. Надеюсь, сегодня Бабич будет в старте и Спартак победит.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
Как бы ни было, после ухода Жиго это лучший защитник в Спартаке.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кондитер
Ответ Konstantin Zorin
За сентябрь вполне заслуженно. Три матча сыграли на ноль с его помощью. Надеюсь, сегодня Бабич будет в старте и Спартак победит.
играет с Дуарте ! Удачи ему!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КБ Сергей
Рановато всё же нахваливать. Слишком мало матчей сыграл. Пока убедительно выглядит. Так бы и дальше.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильдар Фарукшин
Согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
artembabich666
Приятно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Do Cent
С корабля на бал!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий