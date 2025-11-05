КДК рассмотрит неподобающее поведение игроков «Спартака» и «Краснодара» – два удаления у южан и 6 желтых у красно-белых

КДК рассмотрит поведение игроков «Спартака» и «Краснодара».

Контрольно-дисциплинарный комитет разберет эпизоды встречи 14-го тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Спартак » (2:1).

«КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Краснодара » – удаление двух футболистов одной команды, и «Спартака» – предупреждение пяти футболистов и одного официального лица в составе одного клуба», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.