«Бабич приобретался вместо Джикии и будет приоритетом при игре в 4 защитника». Корнеев об обороне «Спартака»

Игорь Корнеев высказался о Срджане Бабиче.

Защитник « » забил победный гол в матче 8-го тура Мир с «Сочи» (1:0).

«Бабич приобретался вместо . Понятно, что Абаскаль играл и в три защитника, тогда они с Джикией могут играть вместе, но в этом матче смотрелось неплохо. Даже Дуарте не выглядел посмешищем как обычно. Если Абаскаль будет играть в четыре защитника, Бабич будет приоритетом.

Если посмотреть на игру Джикии, он тоже не во всех матчах был на высоте. Да, он остается эталоном ментальности, но время идет, он где‑то не успевает. Понятно, что по возрасту он еще молодой парень, может играть еще 3–4 года, но очень хорош в единоборствах, один в один его сложно пройти, он правильно ставит корпус, читает игру. Конкуренция будет сумасшедшая», — сказал экс-игрок ЦСКА.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS