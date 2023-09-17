«Бабич приобретался вместо Джикии и будет приоритетом при игре в 4 защитника». Корнеев об обороне «Спартака»

Теги Спартак Игорь Корнеев премьер-лига Россия Георгий Джикия Срджан Бабич Матч ТВ Футбол

Игорь Корнеев высказался о Срджане Бабиче.

Защитник «Спартака» забил победный гол в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Бабич приобретался вместо Джикии. Понятно, что Абаскаль играл и в три защитника, тогда они с Джикией могут играть вместе, но в этом матче смотрелось неплохо. Даже Дуарте не выглядел посмешищем как обычно. Если Абаскаль будет играть в четыре защитника, Бабич будет приоритетом.

Если посмотреть на игру Джикии, он тоже не во всех матчах был на высоте. Да, он остается эталоном ментальности, но время идет, он где‑то не успевает. Понятно, что по возрасту он еще молодой парень, может играть еще 3–4 года, но Бабич очень хорош в единоборствах, один в один его сложно пройти, он правильно ставит корпус, читает игру. Конкуренция будет сумасшедшая», — сказал экс-игрок ЦСКА.

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10 комментариев

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Bartez1986
надо наигрывать связку Бабич - Дуарте. Парагваец вовсе не так плох, как его малюют
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Bartez1986
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
да? да он же не бежит за игроком, черти что:))) сначала сами обосрали, теперь надо же, не так уж плох.
если кто-то и обсирал, то ко мне это не имеет отношения. сразу было ясно, что это не топарь, а неплохой молодой игрок с возможностью роста и прогресса
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Зицпредседатель Фунт
Бабич оставляет очень приятное впечатление. Очень цепкий, не уступает в единоборствах, головой добротно отыгрывает.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Bartez1986
надо наигрывать связку Бабич - Дуарте. Парагваец вовсе не так плох, как его малюют
да? да он же не бежит за игроком, черти что:))) сначала сами обосрали, теперь надо же, не так уж плох.
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Bartez1986
надо наигрывать связку Бабич - Дуарте. Парагваец вовсе не так плох, как его малюют
Парагваец – ведомый деф
Надеюсь с сербом будет прогрессировать
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Артем Гладских
Бабич молодец, видно хороший игрок, грузина в запас!
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Slavnov
Рано выводы делать,всего 2 игры провел,были и лучше дебюты,а потом по арендам,да бесплатно уходили,а так,на данный момент,бабич-чернов сильнейшая пара,надеюсь джикия решит вопрос с глазами и вернется на свой уровень
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Олег_Пенза
Хотелось бы увидеть связку Бабич-Джикия
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За_909!
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
да? да он же не бежит за игроком, черти что:))) сначала сами обосрали, теперь надо же, не так уж плох.
Дуарте не смог добежать один раз и этот момент был в прошлом сезоне. Смысл сейчас мусолить это, если в нынешнем сезоне парагваец не совершает подобных ошибок?!
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Артем Гладских
Ответ Зицпредседатель Фунт
Бабич оставляет очень приятное впечатление. Очень цепкий, не уступает в единоборствах, головой добротно отыгрывает.
я согласен с вами.
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