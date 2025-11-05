Подрядчик о туберкулезе среди рабочих на «Камп Ноу»: «Заболевший отстранен от работы и получает лечение. Остальные тесты отрицательные, что исключает наличие вспышки заболевания»

На «Камп Ноу» не выявлено новых случаев заболевания туберкулезом.

Представители компании Limak, занимающейся реконструкцией домашней арены «Барселоны» «Камп Ноу », высказались о возможной вспышке туберкулеза среди рабочих.

Ранее сообщалось , что диагноз был подтвержден у одного из работников, трое находятся под наблюдением.

«Заболевший рабочий был немедленно отстранен от работы и получает специализированное лечение. На сегодняшний день это остается единичным случаем. После выявления болезни были немедленно активированы все официальные протоколы здравоохранения, проведены тщательные проверки и обследования сотрудников, которые могли иметь контакт с больным. Все тесты, проведенные до сих пор, дали отрицательные результаты, что исключает наличие вспышки заболевания.

С момента выявления случая были приняты различные меры дезинфекции, включая распространение масок среди работников, занятых в затронутой зоне, а также тщательную уборку и дезинфекцию помещений. На всех этапах компания действовала в тесной координации со службой охраны труда, медицинской службой и санитарными властями. По их рекомендациям, дополнительные меры не требуются, и сотрудники могут продолжать работу в обычном режиме, соблюдая стандартные правила гигиены и вентиляции», – заявили в Limak.