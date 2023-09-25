Агент Джикии после его 2 игр в запасе: «Было любопытно увидеть сумасшедшие пасы Дуарте вразрез в конце матча. «Динамо» удачи не хватило, чтобы воспользоваться»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Георгий Джикия агенты Срджан Бабич Вадим Шпинев Алексис Дуарте Футбол

Агент Георгия Джикии высказался о том, что его клиент реже играет за «Спартак».

Капитан «Спартака» остался в запасе в двух последних матчах Мир РПЛ – против «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0).

«Место в старте – это предпочтение главного тренера, решение он принимает. Это обычная жизнь футболиста, каждый игрок в карьере может с этим столкнуться. Сейчас такой период, что тренер дает предпочтение другой паре центральных защитников. Посмотрим, что получится на дистанции и какой вывод будет из этого. Нормальная ситуация. Мы все привыкли, что Георгий – капитан и в старте, но сейчас такой период.

Когда игроку 20 лет и не играет, то это повод для беспокойства. Джикия – состоявшийся качественный и опытный футболист, здесь нет никаких проблем. Он обладает определенным уровнем качеств, и сомнений в этих качествах нет. Сейчас есть действительность, с которой мы сталкиваемся. Тренеру приходит в голову такая пара центральных защитников [Срджан Бабич – Алексис Дуарте]. Ну, замечательно, хорошо. Это конкуренция, ротация.

Для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте вразрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты», – сказал Вадим Шпинев.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

65 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
🤡
+135
-2
+133
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Slobodskikh
Не верил, что Джикия с его раздутым самомнением сможет молча, не нагнетая, сидеть на скамейке.
Первый токсичный звоночек от агента, далее..
+122
-4
+118
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Какой гаденький комментарий от агентишки
+70
-2
+68
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
korysh
2 матча не сыграл и агент уже решил подпортить человеку отношения с командой своим языком длинным
+42
0
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
когда Джикия косячил, агенту было интересно и забавно?
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.Bean
Вроде говорит всё складно-ладно.
и надо ж в последнем абзаце обязательно съязвить, задеть)

Пусть Жора посидит, он ничем не лучше тех игроков, что сейчас в основе.
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Янцев
мерзость конечно. вряд-ли агент без ведома Джикии такое сказал , так что вообще кал 👎
только вот одного не пойму , причем тут Дуарте, если позицию Джикии занимает Бабич 🤔
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
В последних матчах, когда видел Джикию на поле, он лежал постоянно.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
StillInTheGame
Ответ korysh
2 матча не сыграл и агент уже решил подпортить человеку отношения с командой своим языком длинным
так это Джикия просто высказал своё мнение с его помощью)
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
абсолютно нормально отношусь к Джикии, но сейчас он не сильнее Дуарте. а парагваец моложе. надо его наигрывать.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vedved
Ответ Егор Янцев
мерзость конечно. вряд-ли агент без ведома Джикии такое сказал , так что вообще кал 👎 только вот одного не пойму , причем тут Дуарте, если позицию Джикии занимает Бабич 🤔
Очевидно же - к Бабичу, пока не докопаться) и в защите хорош, и голы забивает)
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MstAndreev
Все это прекрасно, но конкурент Джикии за место в составе - Бабич. Попробуй с ним сравнить в пользу Джикии)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ Alex Slobodskikh
Не верил, что Джикия с его раздутым самомнением сможет молча, не нагнетая, сидеть на скамейке. Первый токсичный звоночек от агента, далее..
по мне, после зенита Джикия себя закопал, сказав, что есть и другие матчи в чемпионате, при этом, отыграв очень слабо...вот Соболев тогда сказал правильную вещь! каждый должен понять где находится!
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Богданов
Видимо, Джикия по заветам агента отдаёт всегда ближнему, чтоб никогда не ошибиться и не обрезаться, чтоб никто с него потеху не словил.
И да, тебя никто не обведёт, если ты постоянно пятишься на линию ворот, мяч вместо вратаря отбивать. Тоже про Джикию
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Restart Serdobsk
1)как болельщик локо заявляю - этот агент тот ещё мудень
2)джикия сам себя закапывает, прогресса ноль за последние года - приходит просто добротный серб из абсолютно среднего европейского клуба и... оказывается центр защиты спартака может и не пожарить каждые 10 минут игрового времени.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
griezmann
Вот именно что состоявшийся игрок, который снизил к себе требования, наел брюхо и Главному тренеру все стало понятно.
чемодан, вокзал, Пермь… уж простите меня болельщики Амкара…
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demon44
Есть подозрение, что зимой Георгий поедет в другую команду. вместо того, чтобы заняться своей игрой, начинает на партнёров валить. ну-ну.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
тот случай, когда капитан обязан взять себя в руки и показать уровень, если до зимы не выиграет место в старте, то нужно расставаться!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ Alex Slobodskikh
Не верил, что Джикия с его раздутым самомнением сможет молча, не нагнетая, сидеть на скамейке. Первый токсичный звоночек от агента, далее..
Есть неопровержимые данные, что этот наброс агент сделал по личной просьбе Джикия, а не по своей личной инициативе? А если таких данных нет, то зачем "катить бочку" на капитана своей команды? Не понимаю.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
London-D
Плохая игра, раскачка лодки, сливы комментаторам, и уже подключившийся агент.
Выход: отправить куда-нибудь подальше зимой, и никакого продления контракта.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iomov
Джикия решил сделать обходной манер. Зайти с боку, сделать ход.... агентом😂😂😂
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Zubkov
Какого черта агенты стали чмырить конкурентов своих клиентов? Какого черта они вообще свой рот открывают??? Они вообще оборзели, им надо место указать и пусть работают молча, а в медиапространстве их чтоб их слышно не было.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ Ебздрогыч
Какой гаденький комментарий от агентишки
решающие пол года у Джикии и агента в Спартаке, тут либо куш либо шиш...
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
карабашка
Сидим и ждем ошибки партнеров Жоры?
Нехорошо.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Victor Pavlovuch
Пора видать в Зенит! Так и Бакаев перед побегом начинал! Видать скоро будет клясться в любви к Газпром у!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий