Агент Георгия Джикии высказался о том, что его клиент реже играет за «Спартак».

Капитан « » остался в запасе в двух последних матчах Мир – против «Сочи» (1:0) и « » (1:0).

«Место в старте – это предпочтение главного тренера, решение он принимает. Это обычная жизнь футболиста, каждый игрок в карьере может с этим столкнуться. Сейчас такой период, что тренер дает предпочтение другой паре центральных защитников. Посмотрим, что получится на дистанции и какой вывод будет из этого. Нормальная ситуация. Мы все привыкли, что – капитан и в старте, но сейчас такой период.

Когда игроку 20 лет и не играет, то это повод для беспокойства. Джикия – состоявшийся качественный и опытный футболист, здесь нет никаких проблем. Он обладает определенным уровнем качеств, и сомнений в этих качествах нет. Сейчас есть действительность, с которой мы сталкиваемся. Тренеру приходит в голову такая пара центральных защитников [Срджан Бабич – Алексис Дуарте]. Ну, замечательно, хорошо. Это конкуренция, ротация.

Для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи вразрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты», – сказал Вадим Шпинев.

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