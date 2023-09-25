Агент Джикии после его 2 игр в запасе: «Было любопытно увидеть сумасшедшие пасы Дуарте вразрез в конце матча. «Динамо» удачи не хватило, чтобы воспользоваться»
Агент Георгия Джикии высказался о том, что его клиент реже играет за «Спартак».
Капитан «Спартака» остался в запасе в двух последних матчах Мир РПЛ – против «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0).
«Место в старте – это предпочтение главного тренера, решение он принимает. Это обычная жизнь футболиста, каждый игрок в карьере может с этим столкнуться. Сейчас такой период, что тренер дает предпочтение другой паре центральных защитников. Посмотрим, что получится на дистанции и какой вывод будет из этого. Нормальная ситуация. Мы все привыкли, что Георгий – капитан и в старте, но сейчас такой период.
Когда игроку 20 лет и не играет, то это повод для беспокойства. Джикия – состоявшийся качественный и опытный футболист, здесь нет никаких проблем. Он обладает определенным уровнем качеств, и сомнений в этих качествах нет. Сейчас есть действительность, с которой мы сталкиваемся. Тренеру приходит в голову такая пара центральных защитников [Срджан Бабич – Алексис Дуарте]. Ну, замечательно, хорошо. Это конкуренция, ротация.
Для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте вразрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты», – сказал Вадим Шпинев.
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Первый токсичный звоночек от агента, далее..
и надо ж в последнем абзаце обязательно съязвить, задеть)
Пусть Жора посидит, он ничем не лучше тех игроков, что сейчас в основе.
только вот одного не пойму , причем тут Дуарте, если позицию Джикии занимает Бабич 🤔
И да, тебя никто не обведёт, если ты постоянно пятишься на линию ворот, мяч вместо вратаря отбивать. Тоже про Джикию
2)джикия сам себя закапывает, прогресса ноль за последние года - приходит просто добротный серб из абсолютно среднего европейского клуба и... оказывается центр защиты спартака может и не пожарить каждые 10 минут игрового времени.
чемодан, вокзал, Пермь… уж простите меня болельщики Амкара…
Выход: отправить куда-нибудь подальше зимой, и никакого продления контракта.
Нехорошо.