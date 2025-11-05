Дегтярев о лимите: «Поставим точку в этой дискуссии в ближайшее время. 9 из 10 самых высокооплачиваемых игроков у нас иностранцы, причем не самого лучшего качества»

Михаил Дегтярев: скоро поставим точку в дискуссии по поводу лимита.

Михаил Дегтярев заявил, что в скором времени будет принято решение насчет лимита на легионеров.

Ранее министр спорта РФ сообщил, что с 2028 года в клубах РПЛ будет максимум по 10 иностранцев в заявке и по 5 – на поле. Сейчас лимит на легионеров работает по схеме «13-8».

«До сих пор продолжается дискуссия по поводу лимита на легионеров, о том, какого качества иностранные футболисты должны играть в наших внутренних чемпионатах. Эта дискуссия продолжается, мы в ближайшее время поставим в ней точку.

Сегодня вышел материал о том, что 9 из 10 самых высокооплачиваемых игроков у нас иностранцы. Причем объективно не самого лучшего качества. Надо признаться, что некоторые игры чемпионата органичнее смотрелись бы на каком-нибудь другом континенте, никак не в России», – сказал Дегтярев.

Дегтярев о легионерах: «Некоторые матчи РПЛ напоминают турнир стран Латинской Америки, наши тренеры ощущают себя лишним звеном. Развитие футбола не может быть передано на аутсорс»