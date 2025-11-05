«Родина» принимает «Нефтехимик». Команде нужна ваша поддержка в домашней игре против нижнекамцев!

В 18-м туре PARI Первой лиги «Родина» встретится с «Нефтехимиком».

Матч пройдет в субботу, 8 ноября, в 16:00 на стадионе «Арена Химки».

После 17 туров «Родина» находится на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. Нижнекамцы же расположились на десятой строчке, обладая 20-ю очками. Ждем всех на «Арене Химки» на домашней игре против «Нефтехимика»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .