  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Родина» принимает «Нефтехимик». Команде нужна ваша поддержка в домашней игре против нижнекамцев!
Реклама
0

«Родина» принимает «Нефтехимик». Команде нужна ваша поддержка в домашней игре против нижнекамцев!

В 18-м туре PARI Первой лиги «Родина» встретится с «Нефтехимиком».

Матч пройдет в субботу, 8 ноября, в 16:00 на стадионе «Арена Химки».

После 17 туров «Родина» находится на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. Нижнекамцы же расположились на десятой строчке, обладая 20-ю очками. Ждем всех на «Арене Химки» на домашней игре против «Нефтехимика»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовано: Sports
натив
logoРодина Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Флик не планирует уходить из «Барселоны». Тренер счастлив в клубе (Флориан Плеттенберг)
6 минут назад
Ямаль за 349,6 млн евро – самый дорогой игрок мира в возрасте до 20 лет по версии CIES. Эстевао – 2-й, Кубарси – 3-й, Мастантуоно – 4-й, Педро – 30-й, Глебов – 53-й
17 минут назад
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
21 минуту назадТесты и игры
Мостовой назвал Аленичева лучшим тренером «Спартака» за последние 10 лет: «Без его работы не было бы чемпионства при Каррере. Все остальные особо не впечатлили»
39 минут назад
Александр Алаев: «Хочется, чтобы в 2030-м РПЛ была премиальным брендом, на матчи которого не попасть, рейтинги остались заоблачными, а партнеры выстраивались в очередь»
40 минут назад
Рафинья о недисциплинированности бразильцев: «Этот стереотип должен остаться в прошлом. Сегодня мы чрезвычайно профессиональны, преданны своему делу и сосредоточенны»
48 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА против «Махачкалы», «Зенит» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
49 минут назадLive
Саморано о Ямале: «Я бы не подписал его в «Реал», он не воплощает дух клуба. Я взял бы Педри – он скромный и не говорит лишнего. У него душа «Мадрида»
49 минут назад
Лапорта о будущем Флика: «Он очень счастлив в «Барсе» и воодушевлен возвращением на «Камп Ноу». Я точно это знаю»
сегодня, 12:43
Бэйл о «Реале» против «Ливерпуля»: «Мы не увидели магии от Мбаппе и Винисиуса, они ведь быстрее всех на поле – попробуйте просто пройти защитника. Возможно, им не хватает «девятки»
сегодня, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев о лимите: «В ближайшее время поставим точку в этой дискуссии. 9 из 10 самых высокооплачиваемых игроков у нас иностранцы, причем не самого лучшего качества»
6 минут назад
Директор «Зенита» Погорелов о посещаемости: «Приняли концепцию «футбол+шоу». Аудитория стала более семейной, разделяется на 55 и 45 процентов среди мужчин и женщин в зависимости от приглашенного исполнителя»
27 минут назад
«Оренбург» – «Краснодар». 1:1 – Козлов ответил на гол Савельева. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
КДК рассмотрит неподобающее поведение игроков «Спартака» и «Краснодара» – два удаления у южан и 6 желтых у красно-белых
сегодня, 12:45
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого играет с «Дарул Такзим», «Виссел Кобе» победил «Ульсан ХД»
сегодня, 12:25Live
Подрядчик о туберкулезе среди рабочих на «Камп Ноу»: «Заболевший отстранен от работы и получает лечение. Остальные тесты отрицательные, что исключает наличие вспышки заболевания»
сегодня, 12:11
Клубы РПЛ инвестировали 21,7 млрд рублей в развитие молодежного футбола за 5 лет
сегодня, 12:09
Генсек РФС Митрофанов о матче с США: «Переговоры в стадии мягкого приостановления»
сегодня, 12:08
Данил Круговой: «У Кисляка большие шансы выиграть «Золотой мяч» в будущем, если он будет так же прогрессировать. Или хотя бы попасть в список номинантов»
сегодня, 11:56
Александр Мостовой: «Посещение птицефабрики в Борисоглебске – впечатление на всю жизнь. Нас там заставили мыться несколько раз»
сегодня, 11:54