«Крылья Советов» встретятся с «Зенитом». Приходите поддержать самарцев на стадионе!

В 15-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» принимают «Зенит».

Матч пройдет в воскресенье, 9 ноября, в 14:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

По итогам 14 туров самарцы расположились на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков. Сине-бело-голубые же занимают третье место, обладая 29-ю очками. Поддержите «Крылья» в домашнем матче против петербуржцев!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .