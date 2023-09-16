Бабич о «Спартаке»: «Я приехал побеждать, биться за титул – важно, что мы одна команда. Победа важнее моего гола»

Срджан Бабич надеется выиграть трофей в составе «Спартака».

В матче 8-го тура Мир против « » (1:0) Бабич забил победный гол « » на 91-й минуте.

– Сегодня самое важное – это три очка. Это победа, за которую мы бились. Эта победа важнее, чем мой личный гол.

– Многие считают, что вы будете основным защитником.

– Если мы единое целое, то неважно, кто выходит на поле. Я приехал сюда, чтобы побеждать. Чтобы биться за титул. Важно, что мы – одна команда, – сказал .

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