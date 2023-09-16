Бабич о «Спартаке»: «Я приехал побеждать, биться за титул – важно, что мы одна команда. Победа важнее моего гола»
Срджан Бабич надеется выиграть трофей в составе «Спартака».
В матче 8-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (1:0) Бабич забил победный гол «Спартака» на 91-й минуте.
– Сегодня самое важное – это три очка. Это победа, за которую мы бились. Эта победа важнее, чем мой личный гол.
– Многие считают, что вы будете основным защитником.
– Если мы единое целое, то неважно, кто выходит на поле. Я приехал сюда, чтобы побеждать. Чтобы биться за титул. Важно, что мы – одна команда, – сказал Бабич.
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