Бабич о «Спартаке»: «Я приехал побеждать, биться за титул – важно, что мы одна команда. Победа важнее моего гола»

Теги Спартак премьер-лига Россия Срджан Бабич Матч ТВ Сочи Футбол

Срджан Бабич надеется выиграть трофей в составе «Спартака».

В матче 8-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (1:0) Бабич забил победный гол «Спартака» на 91-й минуте.

– Сегодня самое важное – это три очка. Это победа, за которую мы бились. Эта победа важнее, чем мой личный гол.

– Многие считают, что вы будете основным защитником.

– Если мы единое целое, то неважно, кто выходит на поле. Я приехал сюда, чтобы побеждать. Чтобы биться за титул. Важно, что мы – одна команда, – сказал Бабич.

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17 комментариев

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укротитель троллей
Очень уверено смотрится на поле, как будто не месяц, а лет пять уже в команде
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алекс67
Пора Срджану присвоить звание старшего сержанта)))
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Spartacus Pro
Джикия на месте Бабича попал бы мимо ворот.
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Андрей Петров
надеюсь он новый Жиго а ещё лучше Видич!!!
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Двоечник
Молорик! Реально с Бабичем в основе защита смотрится уверенней чем без него
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Александр Романков
Молодец Сержант!
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Вячеслав Припузов
Бабича в капитаны!
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Вячеслав Припузов
Ответ Spartacus Pro
Джикия на месте Бабича попал бы мимо ворот.
Скорее в штангу
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Данко Лазович
Ответ Spartacus Pro
Джикия на месте Бабича попал бы мимо ворот.
)))))
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Вячеслав Припузов
Ответ алекс67
Пора Срджану присвоить звание старшего сержанта)))
Капитана
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Гамарджоба Генацвале
Ответ алекс67
Пора Срджану присвоить звание старшего сержанта)))
И фамилию Мужич. Старший Срджан Мужич!
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