Флик не планирует уходить из «Барселоны». Тренер счастлив в клубе (Флориан Плеттенберг)
Ханс-Дитер Флик не намерен уходить из «Барселоны».
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не планирует покидать клуб.
Ранее сообщалось, что немецкий специалист хочет покинуть свой пост летом из-за усталости. Утверждалось, что он разочарован некоторыми игроками.
Однако эта информация не соответствует действительности, пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Флик счастлив в «Барсе» и хочет продолжать работу в этом проекте.
Контракт тренера с клубом рассчитан до 2027 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
