  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик не планирует уходить из «Барселоны». Тренер счастлив в клубе (Флориан Плеттенберг)
15

Флик не планирует уходить из «Барселоны». Тренер счастлив в клубе (Флориан Плеттенберг)

Ханс-Дитер Флик не намерен уходить из «Барселоны».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не планирует покидать клуб.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист хочет покинуть свой пост летом из-за усталости. Утверждалось, что он разочарован некоторыми игроками. 

Однако эта информация не соответствует действительности, пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Флик счастлив в «Барсе» и хочет продолжать работу в этом проекте. 

Контракт тренера с клубом рассчитан до 2027 года. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoХанс-Дитер Флик
logoБарселона
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рафинья о работе с психологом: «Это помогло мне разобраться в эмоциях, справиться с критикой и давлением. Терапия сделала меня лучше не только как игрока, но и как личность, мужа и отца»
15 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА против «Махачкалы», «Зенит» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
24 минуты назадLive
Саморано о словах Ямаля про «жульничающий» «Реал»: «Я никогда не слышал, чтобы такое говорил Месси, а он был лучшим в мире»
33 минуты назад
Роналду о гибели Жоты: «Я много плакал. Очень сложный момент для страны, семей, друзей, партнеров. Катастрофа»
47 минут назад
Дегтярев о лимите: «Поставим точку в этой дискуссии в ближайшее время. 9 из 10 самых высокооплачиваемых игроков у нас иностранцы, причем не самого лучшего качества»
58 минут назад
Ямаль за 349,6 млн евро – самый дорогой игрок мира в возрасте до 20 лет по версии CIES. Эстевао – 2-й, Кубарси – 3-й, Мастантуоно – 4-й, Педро – 30-й, Глебов – 53-й
сегодня, 13:34
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Мостовой назвал Аленичева лучшим тренером «Спартака» за последние 10 лет: «Без его работы не было бы чемпионства при Каррере. Все остальные особо не впечатлили»
сегодня, 13:12
Александр Алаев: «Хочется, чтобы в 2030-м РПЛ была премиальным брендом, на матчи которого не попасть, рейтинги остались заоблачными, а партнеры выстраивались в очередь»
сегодня, 13:11
Рафинья о недисциплинированности бразильцев: «Этот стереотип должен остаться в прошлом. Сегодня мы чрезвычайно профессиональны, преданны своему делу и сосредоточенны»
сегодня, 13:03
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Если Fan ID спас несколько жизней, чего мы можем не знать, значит, его ввели не зря. Уверяю вас, на стадионах стало лучше»
6 минут назад
Глава РПЛ Алаев: «Лимит находится в полномочиях министра, окончательное решение за ним. Встреча с клубами не состоялась»
7 минут назад
Шамиль Газизов: «Люди уже привыкли к Fan ID. Я исполняю задачи, поставленные руководством моей страны. Если регулятор говорит, что отмены не будет, – будем выполнять»
18 минут назад
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Мусаев, Шуманский и Кармо в старте. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
25 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого проиграл «Дарул Такзим», «Виссел Кобе» победил «Ульсан ХД»
29 минут назад
Левандовски о будущем: «В моем возрасте я думаю о том, что лучше, но никуда не спешу. Я сосредоточен на этом сезоне»
34 минуты назад
Первая лига. «Урал» играет с «Челябинском»
40 минут назадLive
«Крылья Советов» встретятся с «Зенитом». Приходите поддержать самарцев на стадионе!
43 минуты назадРеклама
Павел Колобков: «Fan ID никогда не будет отменен, а обсуждение в таком тоне надо прекращать. Весь мир придет к этому стандарту»
47 минут назад
Директор «Зенита» Погорелов о посещаемости: «Приняли концепцию «футбол+шоу». Аудитория стала более семейной, разделяется на 55 и 45 процентов среди мужчин и женщин в зависимости от исполнителя»
сегодня, 13:24