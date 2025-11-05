Флик не планирует уходить из «Барселоны». Тренер счастлив в клубе (Флориан Плеттенберг)

Ханс-Дитер Флик не намерен уходить из «Барселоны».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не планирует покидать клуб.

Ранее сообщалось , что немецкий специалист хочет покинуть свой пост летом из-за усталости. Утверждалось, что он разочарован некоторыми игроками.

Однако эта информация не соответствует действительности, пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Флик счастлив в «Барсе» и хочет продолжать работу в этом проекте.

Контракт тренера с клубом рассчитан до 2027 года.