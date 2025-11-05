  • Спортс
  • Директор «Зенита» Погорелов о посещаемости: «Приняли концепцию «футбол+шоу». Аудитория стала более семейной, разделяется на 55 и 45 процентов среди мужчин и женщин в зависимости от приглашенного исполнителя»
Директор «Зенита» Погорелов о посещаемости: «Приняли концепцию «футбол+шоу». Аудитория стала более семейной, разделяется на 55 и 45 процентов среди мужчин и женщин в зависимости от приглашенного исполнителя»

Директор «Зенита» заявил об изменении аудитории на матчах.

Заместитель председателя правления, исполнительный директор футбольного клуба «Зенит» Максим Погорелов высказался о работе над посещаемостью на «Газпром Арене». 

«Газпром Арена» – самый современный и высокотехнологичный стадион. При его открытии мы столкнулись с проблемой его заполняемости. За неполный сезон с июля 2018‑го по май 2019‑го наш стадион посетило 1,12 миллиона человек, мы стали самым популярным стадионом в Восточной Европе.

Мы преодолели ковид и спад после появления СИБ и остаемся лидером по этому показателю в России. Очевидно, что инвестиции в инфраструктуру и программу активности видны по цифрам посещаемости, они окупаются.

Мы меняем позиционирование, важно менять аудиторию, чтобы показывать высокие цифры посещаемости. Приняли концепцию «футбол+шоу», вышли за рамки предела футбола. Развитие match day для нас является очень важным явлением. Аудитория сильно поменялась, стала более семейной. Если раньше это была мужская аудитория, то теперь она разделяется на 55 и 45 процентов среди мужчин и женщин в зависимости от исполнителя, которого мы приглашаем выступать перед футболом. Также приглашаем блогеров, известных музыкантов, чтобы привлекать к матчам молодежь.

Наш стадион – новая точка притяжения. В том числе благодаря околостадионному пространству. Это и бассейн, и каток, и флагшток. Эта территория стала самодостаточной и позволяет привлекать большое количество туристов благодаря работе с профильными комитетами», – сказал Погорелов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Максим Погорелов
